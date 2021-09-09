В Салехарде выплатят компенсацию пострадавшим от нападения собак детям

Прокуратура ЯНАО обязала мэрию Салехарда выплатить денежную компенсацию семьям, чьи дети пострадали от нападения безнадзорных собак.

По данным ведомства, таких случаев в столице арктического региона было зафиксировано два. Так как отлов бездомных псов возложен на органы местного самоуправления, то прокуратура направила в суд иски о взыскании с местных властей компенсации морального вреда укушенным животными детям.

В пользу пострадавших взыскано 40 тысяч рублей.

К слову, отлов бродячих собак в Салехарде проходит регулярно. В конце августа, например, с улиц забрали семерых брошенных питомцев: в приюте их осматривает ветеринар, ставит все необходимые прививки, стерилизует. Затем собак чипируют или вешают специально бирку на ухо, и выпускают.

"Если животное не проявляет агрессии, его возвращают в прежнюю среду обитания, за исключением территории организаций образования, здравоохранения им культуры. В противном же случае оно останется в приюте", - пояснил начальник отдела по содержанию и ремонту объектов СКН и озеленения города МКУ "Салехардская ДЕЗ" Олег Левченко.

Кстати

Накануне в Салехарде открылась первая в городе площадка для выгула собак. Ее обустроили в районе дома 68 на улице Зои Космодемьянской.