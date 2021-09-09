В Тюмени обсудят переход к "зеленой" энергетике и проблемы ТЭК

Много ли еще нефти в недрах и как лучше распорядиться ею в предстоящие годы? Какую стратегию и тактику избрать государству и бизнесу, чтобы, следуя курсом декарбонизации, не ослабить отечественную экономику? Когда заработают "безлюдные" интеллектуальные буровые и как ОПК сможет ускорить технологическую революцию ТЭК? Эти и другие вопросы станут предметом дискуссий на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF).

Конечно же, эта площадка не только для обсуждения проблем общенациональной либо глобальной значимости. Здесь дискутируют и о путях решения локальных, внутриотраслевых, корпоративных задач производители оборудования, добывающие и сервисные компании, научно-исследовательские организации, айтишники, экологи, представители власти. Количеством и разнообразием форм связи между ними в режиме офлайн-онлайн TNF, по отзывам участников, приятно удивляет.

Так что же, по шутливому выражению вице-президента одной из вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), с "нашим счастьем и проклятием - нефтью"? Может ли нефтянка обеспечить казне былую валютную выручку? В Югре, как известно, запасы сырья тают, объем добычи неумолимо уменьшался целое десятилетие, а затем кривая пошла вниз резко - это следствие пандемии и ограничений в рамках соглашения с ОПЕК. Способен ли регион нарастить добычу? При благоприятной рыночной конъюнктуре - да. В этом почти никто не сомневается, а уж в максимальном использовании имеющихся сырьевых резервов всей страны - тем паче. Недавно норвежская консалтинговая компания Rystad Energy спрогнозировала выход России на новый рекордный рубеж уже будущим летом, а в 2023-м - достижение пика: около 600 миллионов тонн нефти и газоконденсата. Ранее максимальный показатель - 568 миллионов тонн - фиксировали в 2019-м. Правда, пока статданные по жидким углеводородам не говорят о новом взлете: за семь месяцев добыто заметно меньше, чем за такой же период 2020-го. Зато по углю, "исчадию ада углеродной энергетики", получен прирост в 7 процентов, по газу, острый дефицит которого ощутил ряд развитых государств, - 13.

Учитывая, что преобладают запасы трудноизвлекаемые, требующие солидных трат, ключевая цель - снизить себестоимость работ

Спрашивается, зачем форсировать добычу, когда, кажется, весь мир поворачивается в сторону безуглеродной энергетики? И не лучше ли, исходя из скудного прироста геологических запасов, "оставить что-то для потомков", к чему призывали некоторое время назад отдельные ученые-нефтяники из Тюмени, Москвы, Новосибирска. Сегодня недропользователи руководствуются следующей логикой. В среднесрочной перспективе спрос на нефть будет весьма высоким, во всяком случае, со стороны развивающихся стран, без нее их экономики захиреют. Государства, обладающие наибольшими запасами, постараются поставить на рынок, пока он горячий, максимальные объемы. Ведь когда нефть в силу известных причин станет не просто дешевым продуктом, но и будет признана безусловно опасным для климатического здоровья планеты, потеряется смысл вкладывать в отрасль.

А пока инвестиции в нее признаны абсолютно обоснованными. С учетом того что сейчас преобладают запасы трудноизвлекаемые, со сложной геологией, требующие солидных трат, ключевая цель - снизить себестоимость работ. Самый верный путь к этому - автоматизация и цифровизация производственных операций с минимизацией доли участия человека. В принципе, он может находиться сколь угодно далеко от месторождения. Так, за ходом работы буровой, находящейся в полутора тысячах километров от Тюмени, на Гыданском полуострове, наблюдают и при необходимости корректируют ее, находясь в городе, специалисты корпоративного центра управления технологическими процессами. С позапрошлого года буровые с элементами искусственного интеллекта создает, а сейчас уже испытывает на Ямале и в Югре "Газпром нефть" в партнерстве с еще двумя компаниями. Понятно, что пионеры в этом деле несут серьезные издержки. Когда ноу-хау окупятся?

По словам Игоря Богачева, гендиректора группы компаний "Цифра", одного из спикеров TNF, хотя расходы впечатляют, для ВИНКов они все-таки не гигантские - составляют десятые доли процента от выручки. При грамотном подходе масштабные программы цифровизации окупаются за несколько лет. Темпы перехода отрасли на новые технологические рельсы беспокоят и федеральное правительство. Как и в 2020-м, в Тюмень прилетит председатель оргкомитета форума вице-премьер Юрий Борисов. Он поделится с участниками мыслями о перспективах отрасли и проведет специальное совещание на тему взаимодействия предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в деле замещения зарубежного оборудования и технологий. IT-наработкам уделят первостепенное внимание.

Оргкомитет TNF принял небывалое число проектных заявок на участие в технологических днях - 588, почти вдвое больше, чем годом ранее. Из них свыше 180 прошли начальный отбор и направлены на экспертизу организаторам мероприятий - компаниям "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК. Инновационные разработки представлены практически по всем направлениям ТЭК, многие завязаны на цифровизацию и искусственный интеллект. Попутно авторы заявок могли в один клик записаться на участие в акселерационной программе "Газпром нефти". Ее специалисты в ходе детальной экспертизы отберут 60 наиболее перспективных проектов, а в январе запустят акселератор.

Тюмень, где находятся штаб-квартиры, представительства, исследовательские центры практически всех ведущих нефтегазовых компаний, где продолжается концентрация отраслевой науки и образования, закрепила за собой право на проведение одного из важнейших для страны экономических форумов. Причем его работа не ограничивается днями приезда в региональную столицу огромного числа профессионалов и их участием в мероприятиях. Форум действует, считай, непрерывно. Только в этом году под эгидой TNF провели с десяток деловых встреч различной направленности. В контакте друг с другом, обычно виртуальном, находились сотни человек - представителей бизнеса и органов власти.

Кстати

Двенадцатый по счету TNF, организуемый правительствами РФ и региона, пройдет 14-16 сентября в Западно-Сибирском инновационном центре. Рядом с ним на площади 1,6 тысячи квадратных метров развернут выставку, где будут представлены лучшие образцы техники и технологий от 66 экспонентов. Ключевые дискуссии будут транслироваться на сайте форума.