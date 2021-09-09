РФ и США проведут встречу по стратегической стабильности в конце сентября

Россия и США готовят уже вторую встречу, посвященную вопросам стратегической стабильности. Эти подготовительные консультации приобретают все больше содержания. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Встреча с американцами по стратегической стабильности состоится в самом конце сентября​​​. Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций", - сказал Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

Дипломат подтвердил, что работа продвигается непросто, но при этом "становится все более содержательной, то есть идет "на глубину".

Встреча пройдет в Женеве, как и предыдущая. Она состоялась 28 июля и стала развитием договоренностей президентов России и США начать всесторонний диалог по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял Рябков, с американской стороны переговоры вела первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.