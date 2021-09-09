"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится

"Роскосмос" дал разъяснения по ситуации со срабатыванием пожарной сигнализации в служебном модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. Датчик задымления сработал в 04:55 по московскому времени при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов. Включилась аварийная сигнализация.

Экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы - средство бортовой очистки воздуха. После очистки атмосферы наши космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров продолжили, на языке специалистов, "режим ночного отдыха". А проще - спать.

По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям.

Экипаж продолжает штатную подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос, - сообщили в госкорпорации.

Открытие выходного люка малого исследовательского модуля "Поиск" намечено в 18:00 по московскому времени. Расчетная продолжительность работ Олега Новицкого и Петра Дуброва за бортом станции - около шести с половиной часов. Они почти полностью посвящены интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.