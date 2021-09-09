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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, вызывающем лихорадку

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Роспотребнадзоре рассказали о появлении в России нового вируса, вызывающего лихорадку. Патоген является многокомпонентным: для его размножения в клетке хозяина должно соединиться четыре частицы. Вирус был обнаружен случайно, пишет газета "Известия".

Фото: AFP/SANJAY KANOJIA
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"Мы изучали сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области. И в четырех образцах из 20 была обнаружена РНК JMTV", - говорит младший научный сотрудник центра "Вектор" Анастасия Гладышева.

JMTV - вирус, который китайские ученые обнаружили в 2014 году в клещах, собранных с собак и коров. Его основные симптомы - высокая температура (до 39 градусов) и озноб.

Все ростовские образцы отличались от известных вирусов JMTV, поэтому было принято решение назвать новый вирус Manych (в честь реки Маныч в Ставропольском крае - прим. "РГ") .

JMTV переносят те же клещи, что и вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки. Больше всего заразившихся - в Ставропольском крае и Ростовской области.

Эксперты считают, что пока Manych особой опасности не представляет, но возможны мутации.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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