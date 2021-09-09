Росрыболовство: "Минтаевый кризис" ускорил развитие внутренней переработки

Так называемый "минтаевый кризис", сокращение поставок в Китай подтвердил необходимость ускоренного развития переработки на территории России.

Росрыболовство планирует уже в осеннюю сессию Госдумы внести законодательную инициативу по инвестиционным квотам, с помощью которых в том числе предполагается построить перерабатывающие заводы, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме.

Он отметил, что пандемия привела к сбою в глобальной агропродовольственной системе, сокращению объемов выпущенной продукции. Изменилась культура потребления: снизился спрос на свежую и охлажденную продукцию, увеличилась доля продукции длительного хранения. Также резко повысился спрос на рефрижераторные контейнеры, стоимость их выросла в 4-5 раз.

"Если бы пандемия и этот вызов пришли бы на два года позже, мы были бы полностью готовы и вообще не испытывали бы никаких трудностей, но нам пришлось столкнуться с рядом ограничений, которые ввели наши партнеры с точки зрения логистики. Нужно отдать должное, вместе мы смогли с этим справиться, хотя и с небольшими потерями. Мы смогли изменить логистические цепочки, перевернув часть русла в Корею, открыть новые рынки для реализации наших торговых целей. Те заводы, которые были построены в рамках механизма инвестиционных квот, дали возможность производить продукцию конечную, чтобы поставлять на премиальные рынки. Для нас закрытие Китая стало испытанием, но без этого испытания мы бы еще долго осознавали, как важны эти инвестиционные реформы", - сказал глава Росрыболовства.

Снижение экспорта в Китай привело к сокращению объемов вылова минтая в России минтая на 14%. Это привело к снижению прибыли для предприятий. С учетом успешной лососевой путины в этом году удастся выйти на объем добычи на уровне прошлого года - 5 млн тонн. Задача к 2030 году - увеличить объем вылова до 5,4 млн.

Сокращение поставок в Китай заставило также увеличить экспорт рыбы в другие страны и расширить географию продаж. К примеру, экспорт в Японию вырос вдвое, в Нидерланды на 13%, в Нигерию практически с нуля до 22 тыс. тонн. Ведется работа по открытию новых рынков сбыта, в этом году среди наших импортеров появилась Индия, Гана и другие страны.

Он напомнил, что на втором этапе планируется распределить еще 20% инвестквот на Дальнем Востоке. Детализация программы еще будет обсуждаться с бизнесом, уточнил Шестаков. К 2030 году с реализацией всех проектов в России будет перерабатываться 80% улова против 25% сейчас.

Крупнейшим импортером российской рыбы до последнего времени был Китай - на него приходится около 61% российского рыбного экспорта. В прошлом году в КНР было поставлено чуть более 1 млн тонн российской рыбы. По данным Росрыболовства, около 55% всей вылавливаемой в России рыбы - это минтай. И больше половины его экспортируется. В конце прошлого года поставки в Китай были приостановлены: на российской продукции были выявляли COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала. Остается канал поставок рефрижераторными контейнерами. Но это в разы меньшие объемы. Сейчас основным транзитным каналом сбыта для российской рыбы является Южная Корея. В основном эта продукция идет транзитом в КНР.