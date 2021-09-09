Россияне за счет туристического кешбэка сэкономили 6,7 млрд рублей

С начала 2021 года программой туристического кешбэка успели воспользоваться более 1,6 миллиона российских туристов. Об этом говорится на сайте Ростуризма.

Всего было потрачено ими более 34 миллиардов рублей. В эту сумму входит оплата туров и проживание. А в виде кешбэка туристам вернулось примерно 6,7 миллиарда рублей.

Чаще всего россияне ездили отдыхать в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. Кроме того, хорошо раскупались оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие города.

Спросом пользовались и культурно-познавательные туры. Российские туристы посетили Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, а также Москву, Санкт-Петербург и Самару.