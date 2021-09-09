РСТ и Ростуризм запустили программу поддержки въездного туризма

Российский союз туриндустрии (РСТ) совместно с Ростуризмом запустил проект по поддержке въездного туризма, рассказал журналистам президент РСТ Андрей Игнатьев.

"С Ростуризмом начали проект поддержки въездного туризма. Все, что мы можем пока сделать, - это встречи между туроператорами зарубежными и российскими в режиме онлайн, бесплатно для бизнеса", - сказал Игнатьев в ходе пресс-конференции. Уже прошли четыре такие встречи с турбизнесом Индии, Кореи, Великобритании и Китая, участвовало более 100 компаний с обеих сторон.

По словам Игнатьева, интерес к России есть, потому эти мероприятия будут продолжаться.

Кроме того, после встречи начали заниматься разработкой рекомендаций для адаптации российских туристических продуктов под требования туристов отдельных стран и отдельных категорий. Например, для туристов, исповедующих ислам, индуизм, для людей с ограниченными возможностями. Все рекомендации будут выложены на сайтах Ростуризма и РСТ.

Но надежда, в основном, на федеральные средства, так как сам бизнес не сможет сейчас профинансировать продвижение российского турпродукта за рубежом, заметил Игнатьев. Это помогло бы возродить въездной туризм.

По его словам, въездной турпоток в 2021 году снизился в 30 раз по сравнению с 2019 годом. За первое полугодие в Россию приехало около 60 тысяч иностранных туристов. Традиционные маршруты - Москва и Санкт-Петербург, Транссиб. Добавляются также новые маршруты. Это "Усадебное кольцо", "Серебряное ожерелье", маршруты по старинным городам.