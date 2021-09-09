Новости

Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 19:45
Рубрика: Общество

Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето

В Москве ожидается ощутимое потепление. Уже в следующий понедельник воздух прогреется до 24 градусов, но во вторник столбик термометра упадет до плюс 16 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает ТАСС.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: пес стал героем выпуска прогноза погоды

"На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18-20 до плюс 22-24 [градусов], а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое - в период с мая по июль", - отметил он. И добавил, что небо будет облачным, но до серьезных осадков дело скорее всего не дойдет.

Дожди стоит ожидать во вторник. "А к середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5-10 градусов, днем до плюс 9-14", - прогнозирует Тишковец.

Что же касается классического бабьего лета, то его следует ожидать в столице в последней декаде сентября. В эти дни днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов. Ночью, по словам эксперта, похолодает до плюс 1-6 градусов с возможными заморозками.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов
Мурашко: На G20 "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта