Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето

В Москве ожидается ощутимое потепление. Уже в следующий понедельник воздух прогреется до 24 градусов, но во вторник столбик термометра упадет до плюс 16 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает ТАСС.

"На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18-20 до плюс 22-24 [градусов], а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое - в период с мая по июль", - отметил он. И добавил, что небо будет облачным, но до серьезных осадков дело скорее всего не дойдет.

Дожди стоит ожидать во вторник. "А к середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5-10 градусов, днем до плюс 9-14", - прогнозирует Тишковец.

Что же касается классического бабьего лета, то его следует ожидать в столице в последней декаде сентября. В эти дни днем воздух прогреется от 11 до 16 градусов. Ночью, по словам эксперта, похолодает до плюс 1-6 градусов с возможными заморозками.