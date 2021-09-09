Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, обязывающую администрацию СИЗО помогать заключенным в переоформлении паспортов. Также предлагается прописать в законе "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых", что следствие будет изымать у подследственных паспорта и приобщать к делу. При освобождении документ человеку вернут. Если же паспорта нет, проблему решат.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что администрация СИЗО поможет оформить человеку документ в том случае, если у заключенного нет паспорта или срок его действия истек.

"Это, прежде всего, социальная мера, чтобы после освобождения человек не оказался на улице без документов. Сегодня нормы, защищающие человека, не имеющего документов, предусмотрены только для осужденных. Если человек отбывает наказание в колонии, то при отсутствии в его личном деле паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения администрация исправительного учреждения заранее принимает меры по их получению. Если у заключенного нет средств, расходы оплачиваются за счет государства", - пояснил Владимир Груздев.

Однако в отношении подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, такой обязанности у тюремного ведомства нет.

"Отсутствие у заключенного в СИЗО паспорта мешает ему оформить инвалидность, заключить брак и совершать какие-либо юридически значимые действия. Напомню, в частности, что заключенный вправе пригласить нотариуса. Кроме того, не всегда арестованный человек после приговора направляется в колонию. Тысячи людей ежегодно освобождаются из СИЗО. Важно, чтобы у них на руках были документы", - рассказал Владимир Груздев.

Он подчеркнул, что по данным ФСИН, 8,9 тысячи заключенных, находящихся в СИЗО, заявили об утере своих паспортов.

В колониях же за 2020 год осужденным было оформлено 41,8 тысяч паспортов, из них 29,7 тысяч за счет бюджета.