Сложный сентябрь: Рубль может повторить апрельское падение

Сентябрь станет не самым легким для российского рубля. Обычно весь негатив собирает август, но в этом году на удивление он позволил нашей валюте даже укрепиться к американскому доллару.

Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, какие факторы будут определять волатильность рубля этой осенью:

- Во-первых, на ближайшем заседании Банка России 10 сентября у регулятора будут основания увеличить ключевую ставку до 7 процентов годовых, чтобы оказать влияние на инфляцию и заставить ее начать снижение в годовом исчислении.

За период с 24 по 30 августа 2021 года она составила 0,09% и рост цен уже ускорился до уровня 6,7%. Мы ожидаем, что в сентябре инфляция покажет отрицательную динамику. И к концу месяца снизится до 6-6,2% годовых. Повышение процентной ставки укрепит российский рубль. И будет способствовать дальнейшему притоку нерезидентов на рублевый рынок ОФЗ.

Во-вторых, завершается туристический сезон и период массового отдыха россиян. Большого спроса на валюту не ожидается. Наоборот, россияне понесли деньги в банк в связи с увеличением депозитных ставок после предыдущего повышения Банком России ключевой ставки. И эта тенденция сохранится.

В-третьих, это нефтяные котировки. Цены на нефть снизились до уровня 72 долларов за баррель Brent из-за последствий урагана "Ида". Саудовская нефтекомпания Saudi Aramco анонсировала снижение цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья на один доллар за баррель.

Цена нефти не оказывает существенное влияние на курс рубля из-за бюджетного правила отчислений доходов от продажи нефти выше планки отсечения. В этой связи Минфин продолжит ежедневную покупку валюты и пополнение Фонда национального благосостояния. Цену нефти марки Brent в сентябре мы прогнозируем на уровне 70-72 долларов за баррель.

В-четвертых, вероятность новых американских санкций также нельзя сбрасывать со счетов. Несмотря на принятое администрацией Байдена решение не вводить новые санкции против строительства газопровода "Северный поток-2", ожидать от американских властей выполнения принятых на женевской встрече договоренностей не приходится.

В-пятых, на курс рубля может оказать влияние заседание 21-22 сентября Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если на нем будет принято решение о сворачивании политики по вливанию денежных средств в американскую экономику для ее восстановления в пандемию. Это приведет к укреплению доллара и дальнейшему ослаблению рубля.

В-шестых, сохраняется фактор геополитической напряженности в Афганистане. Пока это не оказывает сильное влияние на рубль, но сбрасывать его со счетов тоже не стоит.

В сентябре мы не ждем резких изменений курса рубля. Прогноз по рублю к концу месяца 73-75 рублей за доллар. Он будет двигаться в боковом тренде на уровне 72,70 рубля за доллар. Возможен подход к уровню сопротивления в 74-74,40 рубля за доллар.

В то же время, учитывая неспокойный фон сентября, рубль может повторить апрельское падение и ослабнуть до 76 рублей за доллар.