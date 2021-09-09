У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Sony анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic

Текст:   Богдан Бобров
09.09.2021,  
23:25
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Sony начала свою онлайн-презентацию PlayStation Showcase поистине мощно.

Под величественную музыку Джона Уильямса, каждая нота которой бьет прямо в сердечко каждого фаната "Звездных войн", из темноты появляется Дарт Реван, и компания анонсирует ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic.

Эту игру, вышедшую в 2003 году, часто называют не только лучшей по всей франшизе о Далекой-далекой галактике, но также на регулярной основе включают в списки величайших RPG всех времен.

Судя по ролику, проект будет эксклюзивом PlayStation 5. Переизданием занимается студия Aspyr.

игры
Фото: @evleaks/ twitter.com
Facebook показала очки со встроенными камерами 09.09.2021
Звездные войны
Фото: pixabay.com
Яндекс отразил самую масштабную DDoS-атаку за всю историю интернета 09.09.2021
Появились скриншоты отмененной игры по "Звездным войнам" от автора Uncharted 09.05.2020
Барак Обама станцевал со штурмовиками из "Звездных войн" 05.05.2016
PlayStation
Фото: twitter.com/evleaks
Facebook и Ray-Ban выпустили "умные" очки 09.09.2021
PlayStation 5 - из-за чего переполох и почему не стоит брать консоль на старте 19.11.2020
PS5 в России еще не вышла, но купить для нее игры уже можно 13.11.2020