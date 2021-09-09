Sony анонсировала ремейк игры Star Wars: Knights of the Old Republic

Sony начала свою онлайн-презентацию PlayStation Showcase поистине мощно.

Под величественную музыку Джона Уильямса, каждая нота которой бьет прямо в сердечко каждого фаната "Звездных войн", из темноты появляется Дарт Реван, и компания анонсирует ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic.

Эту игру, вышедшую в 2003 году, часто называют не только лучшей по всей франшизе о Далекой-далекой галактике, но также на регулярной основе включают в списки величайших RPG всех времен.

Судя по ролику, проект будет эксклюзивом PlayStation 5. Переизданием занимается студия Aspyr.