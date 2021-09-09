"Спутник V" назвали лучшим для защиты от COVID-19

Министры здравоохранения стран G 20 на прошедшей встрече назвали российскую вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Сейчас на G 20, выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - сказал Мурашко, выступая на Форуме социальных инноваций регионов. Он уточнил, что с начала нынешней пандемии было создано примерно 1,2 тысячи различных медпрепаратов и некоторые из них буквально спасают пациентам жизнь.

Сомнений в том, что "Спутник V" оказался эффективным и безопасным, в мире больше нет. Мониторинг и исследования, проведенные в странах, где применялась российская вакцина, подтвердили ее надежность и высокое качество. Венгрия стала первой страной в ЕС, закупившей "Спутник V", и сейчас там привито уже около одного миллиона человек. Новое исследование в Аргентине показало, что и через полгода после прививки уровень антительного ответа продолжает расти и российская вакцина хорошо защищает от новых вариаций коронавируса.