Страны БРИКС выступили за мир и стабильность в Афганистане

В четверг в формате видеоконференции прошел XIII саммит БРИКС. В нем приняли участие лидеры России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР. Одним из главных вопросов повестки встречи "пятерки" стала ситуация в Афганистане.

Владимир Путин заявил, что роль БРИКС в международных делах только растет. Такое тесное партнерство востребовано, учитывая крайне турбулентную обстановку в мире. Очевидны и риски, связанные с пандемией коронавируса. Эта угроза отразилась практически на всех сторонах жизни, замедлив развитие глобальной экономики, обострив многие социальные проблемы, сказал он. "Наряду с этим сама обстановка в мире отнюдь не становится менее напряженной, - оценил президент России. - Глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям, заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты".

"Уход американцев и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и на глобальной безопасности", - продолжил Путин. "Естественно, что Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство", - подчеркнул он. "При этом мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик. Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции, за то, чтобы афганцы могли бы мирно и достойно жить на своей родине", - пояснил российский лидер.

Уход американцев и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации

Нужно обеспечить существование государств с разными политическими и социальными системами, собственными национальными интересами и духовно-нравственными ценностями при соблюдении основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН, включая невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета, считает российский лидер. "Важно также поддерживать и развивать на глобальном уровне взаимоуважительное, конструктивное и эффективное взаимодействие, укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния, в число которых, безусловно, входит и БРИКС", - подчеркнул он. "Россия готова к продолжению плотного взаимодействия со странами БРИКС по всем направлениям", - заключил Путин.