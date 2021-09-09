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09.09.2021 20:40
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве арестовал создателя сайта по организации заказных убийств

Текст: Владислав Куликов
Басманный суд Москвы арестовал Сергея М., который, по мнению следствия, оказывал криминальные услуги в "теневом" сегменте интернета ("даркнете").
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщила собеседница ТАСС в суде. Агентство уточняет, что по предварительным данным следствия, Сергей М. оказывал платные услуги - от продажи оружия до организации убийств. Услуги, как предполагается, оказывались в даркнете анонимно и оплачивались криптовалютой. Ранее в СК рассказали, что на подозреваемого вышли, расследуя убийство в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области, а также приготовление к убийству жителя Санкт-Петербурга.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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"Уголовное дело находится в производстве отдела, специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это подразделение было создано по решению председателя СК России в связи с возросшим количество таких преступлений, позволяющем говорить о них, как об угрозе национальной безопасности", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сначала был задержан предполагаемый исполнитель преступления, а также возможные пособники, собиравшие информацию о потерпевших для исполнителя убийства. Все они находятся под стражей, им предъявлены обвинения.

"В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в "теневом" сегменте интернета ("даркнете"), - рассказывает Светлана Петренко. - Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов. Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации".

Следователям совместно с ФСБ и МВД удалось выйти на 38-летнего жителя Ижевска. Как именно - информация не для печати. Но в итоге гражданин был задержан. "По местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования: мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств", сказала представитель СК.

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