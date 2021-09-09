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09.09.2021 16:00
Рубрика: В мире

Талибы переживают за условия содержания афганских беженцев на Украине

Текст: Константин Волков

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) выразило озабоченность касательно условий проживания афганских беженцев на Украине, об этом сообщает 9 сентября один из Telegram-каналов талибов.

Фото: ТАСС
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"Украинские чиновники предложили поселить афганских беженцев в заброшенных тюрьмах, добавив, что на примете уже есть парочка объектов. Киев под давлением США согласился принять 5000 афганских беженцев. Это намного больше, чем согласились принять другие, намного более богатые страны Европы. Но если учесть печальное состояние некоторых действующих украинских тюрем, то состояние заброшенных вызывает почти тревогу", - сказано в публикации.

Ранее Минюст Украины предложил разместить беженцев в зданиях Черниговской и Кременчугской колоний, которые недавно были закрыты. Также советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил на прошлой неделе, что проблем с афганцами, по его мнению, не будет, поскольку "они зачастую куда более образованны, чем средний украинец".

В четверг, 9 сентября, МВД Украины запросило у правительства 500 миллионов гривен (около 19 миллионов долларов) на содержание афганских беженцев и ремонт тюрем, где их будут содержать.

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