Телеведущий Евгений Попов ответил на блокировку своего Twitter-аккаунта

Телеведущий Евгений Попов заявил, что его аккаунт в Twitter заблокировали по надуманной причине.

"Американский Twitter, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Twitter, не смешите москвичей! Тоже мне - русского Трампа нашли. Так и напишите - не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания - не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, "Twitter и ко", все и всем давно понятно. Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность!" - написал Попов в своем Telegram-канале.

Ранее аккаунт телеведущего Евгения Попова в Twitter был заблокирован.