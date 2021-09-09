Турция разрешила детям до 12 лет въезжать в страну без ПЦР-теста

Турция не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, а также справку о вакцинации при въезде в страну. Об этом заявили в МВД республики.

Как говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс", ранее попасть в страну без ПЦР-теста разрешалось только детям до 6 лет. Новые же правила будут действовать до конца сентября с последующим возможным пересмотром требований.

Что касается туристов старше 12 лет, для въезда в Турцию им понадобится справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, который должен быть сделан не ранее чем за трое суток до приезда, или экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за двое суток. При этом полностью освобождены от тестирования лица, прошедшие курс вакцинации (не ранее чем за 2 недели до поездки), а также перенесшие коронавирус туристы с соответствующей справкой, выданной не более чем за 6 месяцев до въезда в республику.