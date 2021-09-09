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09.09.2021 23:09
Рубрика: Общество

Ученые назвали лучший продукт для здоровья сердца

Текст: Андрей Васильев
Фото: Наталья Айриян / РИА Новости Фото: Наталья Айриян / РИА Новости
Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Ученые назвали самый полезный продукт для здоровья сердца. Сьюзан Грили, эксперт Института кулинарного образования США, рекомендует включать фасоль в свой ежедневный рацион. "Фасоль - это сытная пища с высоким содержанием клетчатки, микроэлементов и антиоксидантов, которая играет важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы и в средиземноморской диете, как для любителей мяса, так и для тех, кто не ест мясо", - объясняет Грили.

Фото: iStock
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По ее словам, красная фасоль имеет высокий уровень фитонутриентов, называемых флавоноидами, которые обладают антиоксидантными способностями. Она также содержит небольшое количество "хороших" жиров омега-3, помогает контролировать вес и диабет.

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Internal Medicine, люди, которые ели фасоль четыре или более раз в неделю, имели на 22 процента меньший риск развития ишемической болезни сердца и на 11 процентов меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел фасоль один раз в неделю или меньше. Итак, если вы ищете сытный обед без мяса, который также принесет пользу вашему сердечно-сосудистому здоровью, ученые советуют приготовить салат из фасоли с небольшим количеством полезного для сердца оливкового масла.

Болезни сердца являются основной причиной смертности в мире, на них приходится примерно четверть летальных исходов. Хотя генетика может предрасполагать некоторых людей к сердечно-сосудистым заболеваниям, выбор образа жизни в значительной степени способствует как сердечным заболеваниям, так и смертности от сердечных заболеваний. Вот почему так важно ограничивать стресс, заниматься спортом и избегать продуктов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, таких как жареные закуски и лакомства с высоким содержанием сахара.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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