Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз

Украина решила назначить Россию виновной за... нашествие медуз в Азовском море и даже подать на соседа в суд с требованием компенсаций. Такая идея пришла в голову главе Запорожской областной государственной администрации Александру Старуху. Об этом почти гоголевском сюжете сообщает УНИАН.

Чиновник считает, что медузы были недовольны строительством Крымского моста, а потому массово перекочевали из Черного моря в Азовское, распугав туристов и сорвав турсезон в Бердянске и на других курортах. Господин Старух также утверждает, будто медуз привлекло повышение уровня солености воды в морской акватории, вызванное тем, что россияне якобы вычерпывают для полива воду из рек Дон и Кубань, питающих Азов.

"Тем, кто нам нанес ущерб, пора выставлять счета", - заявил Старух. В какой инстанции украинцы собираются судиться с Россией из-за медуз и кто конкретно может выступать истцом, а кто - ответчиком, пока неясно. Но, пожалуй, медузы точно могли бы стать свидетелями на этом процессе.