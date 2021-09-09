Украинский эксперт: Зеленский не сможет переизбраться без встречи с Путиным

Без личной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского невоможны подвижки в нормализации отношений двух стран. А без этого, в свою очередь, у Зеленского нет никаких шансов переизбраться на второй срок. Такое мнение озвучил директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник в интервью украинскому телеканалу "Наш", передает РИА Новости.

Зеленскому такая встреча "очень нужна" по нескольким причинам, считает политолог. "Самая банальная - это демонстрировать успехи в мирном урегулировании. Тема, по которой сегодня тупик, "оживет" немного для Владимира Александровича", - отметил Бортник. Он напомнил, что бывший глава Украины Петр Порошенко тщетно пытался переизбраться на новый срок, не наладив отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, поскольку отношения двух стран надо исправлять, однако в Москве не видят взаимной политической воли из Киева.