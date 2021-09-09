В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ

Накануне сентябрьских выборов усилились попытки вовлечь россиян в деструктивную деятельность и повлиять на их позицию. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

В Telegram-канале комиссии он уточнил, что на это указывает анализ поступающей в комиссию информации.

В частности, депутаты получили информацию об источниках финансирования проекта, с помощью которого зарубежные "доброжелатели" России собираются повлиять на результаты выборов.

"Речь идет о приложении, которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать, - объяснил Пискарев. - Как оказалось, следы ведут в США к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона".

Кроме того, выявлены 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний.

По оценке главы комиссии, все это говорит о прямых попытках вмешательства во внутренние дела России, которое даже не пытаются завуалировать.