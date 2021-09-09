В Кремле считают, что внешняя политика США при Байдене не изменилась

Внешняя политика США с приходом нового президента Джо Байдена остается неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Внешняя политика США в целом достаточно статичная. Наверное, суть этой политики не меняется от президента к президенту, это очевидно", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, в Кремле не ожидает, что США будут сбавлять давление на Россию. Представитель Кремля подчеркнул, что РФ, несмотря на давление, не будет подстраиваться под американскую сторону.

"Мы настолько адаптировались уже к этому давлению, к санкционным издержкам и так далее, что, наверное, эта политика себя достаточно давно исчерпала", - отметил он.