В модуле "Звезда" на МКС ночью сработала пожарная сигнализация. Экипаж сообщил о дыме и запахе сгоревшего пластика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслируемые НАСА.

Согласно переговорам, космонавт Олег Новицкий около 5.00 МСК сказал подмосковному Центру управления полетами, что в модуле "Звезда" сработала сигнализация, экипаж видит дым и чувствует запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". Астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции.

Источник дыма и запаха пока не обнаружен. Экипаж включил систему для очистки атмосферы станции от вредных примесей.

Между тем на сегодня запланирован очередной выход российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос. Открытие выходного люка малого исследовательского модуля "Поиск" намечено на 18:00 по московскому времени. Расчетная продолжительность работ за бортом станции - около шести с половиной часов. Они почти полностью посвящены интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС.