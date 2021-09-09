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09.09.2021 22:48
Рубрика: Власть

В новую Госдуму могут попасть пять партий

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 207(8558)
Избирательная кампания выходит на финишную прямую: за неделю до начала голосования социологи представили предвыборный расклад. Не исключено, что думских "старожилов" подвинет партия-новичок - "Новые люди", считают участники "круглого стола", который организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

О возможной пятипартийной Думе свидетельствуют данные всероссийского инициативного опроса ВЦИОМ, который проводился 6-8 сентября с выборкой 4000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По предварительному прогнозу, результат "Единой России" будет располагаться в диапазоне от 41 до 44% голосов, КПРФ - 19% (диапазон от 18 до 22%), ЛДПР - 11% (от 10 до 13%), "Справедливая Россия - За правду" - 8% (от 7 до 9%). Партия "Новые люди" имеет шансы пройти пятипроцентный барьер (ее диапазон от 4 до 6%).

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов уточнил, что куда меньше шансов на думские кресла у "Партии пенсионеров", которая может получить до 4% голосов, а также у "Яблока" и "Зеленых" - по 3%. Остальные партии получат не более 1% голосов. "Но надо сказать, что неделя впереди. И она может изменить электоральный расклад", - напомнил Мамонов. В целом же за непарламентские партии, по прогнозу центра, проголосуют около 19% россиян.

Отметим, что опрос ВЦИОМ был комбинированный - по телефону и по обходу квартир. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В целом малые партии в этом году обещают показать интересный результат, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. "Если в прошлые разы они занимали в сумме 10% симпатий избирателей, то теперь размер пирога может вырасти в два раза, - отметил эксперт. - Это означает запрос на новое лицо оппозиции в стране".

Рост популярности ряда малых партий означает запрос избирателей на новое лицо оппозиции, считают эксперты

Сравнительный успех "Новых людей" он связывает как с удачным названием, так и с качественно проведенной предвыборной кампанией (удалось сыграть на указанном запросе на обновление). "Если в Думу и не пройдут, то смогут "уйти" в регионы, ведь 3% наберут точно, и госфинансирование им практически гарантировано", - добавил аналитик.

Надежды на Думу подавали "Партия пенсионеров" и "Яблоко", но в итоге их кампания не выглядела яркой, считает политолог. Так, "яблочники" пытались уйти от имиджа "партии Явлинского", но "так ни к чему и не пришли", добавил Кузнецов.

У "Новых людей" есть возможность войти в парламент, подтвердил член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев. По его оценке, если это произойдет, то партия будет поначалу "искать себя", и работа Госдумы изменится мало.

А вот руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков не согласен: "Госдума в таком случае станет совсем иной, депутаты начнут реализовывать коалиционные стратегии". Впрочем, пока в ту модель новой Госдумы, которую сформировал центр исходя из соцопросов, партия-новичок не вошла.

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По прогнозу экспертов, "Единая Россия" сможет рассчитывать на 292-306 мандатов, КПРФ - 67-70, ЛДПР - 39-42, "Справедливая Россия - За правду" - 25-28. "ЕР", таким образом, претендует на сохранение конституционного большинства, отметил Чеснаков.

Участники "круглого стола" согласились с тем, что партии власти, вопреки прогнозам, удалось не просесть в рейтинге. А ведь именно это произошло с провластными партиями в других странах, указал Глеб Кузнецов. Этот фактор он объяснил просто - избиратели оценили эффективность действий руководства страны в непростой ситуации.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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