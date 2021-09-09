В России нашли 26 тысяч взрывоопасных заброшенных скважин

В рамках "Генеральной уборки" страны предстоит утилизировать порядка 26 тысяч заброшенных скважин, которые могут взорваться. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно также утилизировать, выводить из эксплуатации, - сказала Виктория Абрамченко. - И несколько таких горячих точек, как Усолье Сибирская, как БЦБК, это крупные промышленные предприятия советского периода, которые оказались брошенными, никому не нужными с накопленным вредом".

Кроме того, предстоит поднять со дна и отправить на утилизацию больше 250 затопленных в прибрежных акваториях судов, добавила вице-премьер. Из этих теплоходов 79 находятся в непосредственной близости от городов. Они мешают судоходству, рыболовству, влияют на окружающую среду, считает Абрамченко.

По ее словам, на всю "Генеральную уборку" выделено 20 млрд рублей. Полный список всех объектов, которые предстоит ликвидировать, будет составлен в следующем году, отметила Виктория Абрамченко.