В Роструде рассказали о возможностях электронных кадров

Электронный кадровый документооборот в дальнейшем не будет ограничиваться подписанием документов между работником и работодателем. Появится полноценная система, которая будет контролировать кадровый процесс и не позволит даже при большом желании нарушить требования законодательства. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

"Например, при оформлении человека на работу с вредными условиями труда такая система не даст заключить трудовой договор без результатов медосмотра человека, который претендует на вакансию", - пояснил он.

Первыми опробовать систему смогут работодатели, которые ведут электронный кадровый документооборот на портале "Работа в России". По словам Иванкова, сейчас для нее разрабатываются эталонные кадровые процессы. Их будет около 70: в их числе - прием на работу, все вопросы, связанные с перемещением сотрудника, его увольнением, управлением охраной труда, в том числе отдельных категорий работников.

В дальнейшем систему планируют также интегрировать в информационные системы тех работодателей, которые ведут электронный кадровый документооборот вне портала "Работа в России".

Иванков напомнил, что с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила по охране труда, основная задача которых - профилактика несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а значит, и нарушений со стороны работодателей в этой сфере.