В Сирии семь военных погибли при подрыве бомбы

В сирийской провинции Дераа на юге страны произошел взрыв, жертвами которого стали семеро военнослужащих, сообщает РИА Новости. Еще трое военных получили ранения.

Как уточнили источники в армейских кругах, теракт произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар​​​. Взрывное устройство было заложено на дороге. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна из радикальных организаций.

Сейчас в Дераа с трудом проходит переговорный процесс с представителями незаконных вооруженных формирований. Власти требуют от боевиков сдать часть оружия, предлагая взамен транспорт для выезда на север Сирии или в Иорданию. Пока властям удалось убедить сложить оружие 293 боевиков.