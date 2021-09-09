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09.09.2021 00:09
Рубрика: В мире

В Сирии семь военных погибли при подрыве бомбы

В сирийской провинции Дераа на юге страны произошел взрыв, жертвами которого стали семеро военнослужащих, сообщает РИА Новости. Еще трое военных получили ранения.

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Как уточнили источники в армейских кругах, теракт произошел на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар​​​. Взрывное устройство было заложено на дороге. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна из радикальных организаций.

Сейчас в Дераа с трудом проходит переговорный процесс с представителями незаконных вооруженных формирований. Власти требуют от боевиков сдать часть оружия, предлагая взамен транспорт для выезда на север Сирии или в Иорданию. Пока властям удалось убедить сложить оружие 293 боевиков.

В мире Ближний Восток Сирия

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