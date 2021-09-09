В Таиланде ученые начали выявлять COVID-19 в человеческом поту. Первые испытания специального тестирующего устройства со стержнем, которое прикладывается к подмышкам, были проведены исследователями университета Бангкока.

Через 15 минут после взятия пробы стержень переносится в стеклянный флакон, стерилизованный ультрафиолетовыми лучами. Через 30 секунд становится известен результат теста. Этот метод "надежен на 95%", результат сопоставим с назальной ПЦР, согласно первым тестам, проведенным с участием двух тысяч человек, заверил в интервью AFP исследователь Чадин Кулсинг из Университета Чулалонгкорн в Бангкоке, который разработал это устройство обнаружения коронавируса.

Ранее возглавляемая им группа ученых начала эксперимент с собаками-анализаторами пота для выявления бессимптомных случаев COVID-19, и этот новый проект является дополнительным к нему. "Люди, инфицированные COVID-19, выделяют очень разные химические вещества, - отметил исследователь. - Это открытие позволило нам разработать устройство для обнаружения специфических запахов". Чадин Кулсинг надеется, что его метод обнаружения, все еще находящийся на экспериментальной стадии, вскоре может быть использован в качестве альтернативы тестам ПЦР, которые требуют лабораторной обработки и, следовательно, обходятся намного дороже.

Таиланд - не первая страна, проявившая интерес к поту при обнаружении коронавируса как к альтернативе ПЦР-тестированию. Ученые Британии и США, в частности, приступили к схожим экспериментам.

Таиланд, особенно его столица Бангкок, с весны сталкивается с беспрецедентной волной пандемии. В Таиланде зарегистрировано почти 1,5 миллиона случаев заболевания на 70 миллионов человек и почти 14 тысяч летальных исходов, в основном в последние месяцы. Кампания вакцинации в стране продолжается, но, как отмечают эксперты, началась поздно. Только 11 из 70 миллионов жителей королевства получили две дозы вакцины.