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09.09.2021 17:43
Рубрика: Власть

В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек

Текст: Галина Мисливская

Территориальная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) подвела итоги тренировки, в ней приняли участие 123 035 человек.

Фото: iStock
ЦИК показал, как работает онлайн-голосование изнутри

Напомним, в этом году для ДЭГ будут использованы обе существующие платформы - московская и федеральная. Пробное голосование прошло 7-9 сентября на федеральной платформе среди избирателей Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.

"Из того количества избирателей, которые успешно подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через федеральную систему, а их было 466 954 избирателя, участие в тренировке приняли и получили бюллетени 123 035 избирателей, в итоге отдали свой голос 117 799", - сообщил замглавы минцифры Олег Качанов. По его словам, пробное голосование прошло в штатном режиме.

Напомним, в Единый день голосования онлайн-формат будут использовать семь регионов - перечисленные и Москва, она использует собственную платформу. Для участия в ДЭГ подано более 2 млн заявок в семи субъектах, их прием продолжится до 13 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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