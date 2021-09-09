В Венеции для туристов введут платные турникеты

Венеция или "Серениссима" (таково ее средневековое название), которая в этом году отметила свое 1600-летие, чтит и гордится своим богатым и уникальным прошлым, прекрасно отдавая себе отчет в том, что на одних завоеваниях великих предков далеко не уедешь. Если Лагуна сейчас не возьмет на вооружение последние инновационные технологии, "ей суждено сгинуть с лица земли" - слишком она уязвима и зависима от внешних и внутренних обстоятельств.

Во главе венецианских преобразований стоит 59-летний градоначальник Венеции Луиджи Бруньяро, за плечами которого огромный предпринимательский и управленческий опыт. Бруньяро, которого в сентябре прошлого года избрали на второй срок, задался амбициозной целью сделать из Венеции город, который не только справится с существующими вызовами и сможет в буквальном и переносном смысле "удержаться на плаву", но также станет вдохновляющим примером для других итальянских коммун.

Турникетам быть?

Спустя полтора года после начала глобальной пандемии в Венецию наконец вернулись туристы (как правило, европейцы), заполнившие на радость местным отельерам все гостиницы. Туристы для Лагуны - одновременно главный источник дохода и проблем. Исторический центр с узкими улицами, через которые трудно просочиться даже в низкий сезон, не справляется с толпами путешественников-однодневок, от присутствия которых город медленно, но верно превращается в Диснейленд. Эта категория туристов, как жалуются венецианские власти, лишь "нещадно потребляют город, не оставляя ему ничего взамен", - в большинстве своем они приезжают в Венецию на один день с рюкзаком наперевес, в котором "таскают свой бутерброд и бутылку воды", чтобы не есть в местных кафе.

Согласно предварительным прогнозам, в 2022 году Венеция вновь вернет себе статус второго, после Рима, самого популярного туристического направления. К этому времени мэр Луиджи Бруньяро решил реализовать проект, не имеющий аналогов в мире, по установке турникетов в стратегических точках города (например, на станции, в аэропорту, на перевалочном пункте Пьяццале Рома и конечно на Площади Св. Марка) и введению платы (от 3 до 10 евро в день) за посещение Венеции в зависимости от сезона и загруженности города. При этом максимальное количество туристов, которых готов принять город, на данный момент не определено. Турникеты будут действовать не круглогодично, а около 90 дней в году - в самые пиковые периоды. Отбиваясь от армии критиков, упрекающих градоначальника в банальном желании заработать, сделав из Венеции музей под открытым небом, доступный лишь богачам, мэр заверяет: "он не собирается ни на чем спекулировать", его задача "сделать исторический центр наконец-то доступным и безопасным" и для местных жителей, и для туристов. В качестве дополнительного инструмента по регулированию турпотоков городская администрация начала использовать в тестовом режиме цифровую систему по контролю и подсчету туристов. С помощью 34 стереоскопических камер с датчиками, установленных на зданиях и фонарях, система под рабочим названием "Башня контроля", позволяет распознавать силуэты людей, определяя их пол и возрастную категорию. Информация с датчиков поступает на компьютер в отделение городской полиции, где данные отображаются в виде графиков и цифр - плотность движения на улицах Венеции, число туристов.

Сами венецианцы к введению дополнительных ограничений относятся в целом положительно, подчеркивая - главное, чтобы не ограничивалась свобода людей на передвижение. Среди них доминирует мнение, что жить в городе, отданном на откуп "некультурным" туристам, с каждым годом становится все невыносимее.

Гондолы остаются, пожалуй, самым экологичным "транспортом" Венеции. Фото: Юрий Лепский

В надежде на молодежь

Обратной стороной массового туризма стал отток коренного населения Венеции. За последние полвека город столкнулся с переселением трети населения в другие регионы, где жизнь спокойнее и дешевле. Проблема усугубляется также тем, что процент пожилого населения в Венеции неумолимо растет, а молодежь, которая не в состоянии позволить себе платить аренду за жилье, нередко вынуждена мигрировать внутри страны. Знаменитый остров стеклодувов Мурано стал ярким подтверждением данной тенденции. На нем живет самое старое население Венеции, а уровень смертности за минувший год достиг критичной отметки в тысячу человек.

"Мы не можем допустить, чтобы Мурано превратился в остров стариков. Чтобы вдохнуть в него жизнь, нами был реализован проект по предоставлению 62 квартир в аренду по льготным расценкам (500 евро против стандартных 1200 евро в месяц) молодым венецианцам среднего и низкого уровня доходов, которые хотят работать и жить на острове", - рассказал асессор Симоне Вентурини по работе с резидентами, которому самому всего 33 года. Вентурини также пояснил, что за последние 4 года из казны под этот значимый соцпроект было выделено 45 миллионов евро.

В прессе регулярно появляется информация, что Венеция обречена затонуть. "Мы слишком вредные, чтобы уйти под воду", - шутят венецианцы

Рыбаки ловят пластик

Венеции, по которой еще пару лет назад вольготно бегали крысы, за короткий срок удалось решить проблему вывоза мусора и его утилизации. За три года Венеция стала лидером в Италии по дифференцированному сбору отходов и даже наловчилась производить из них электроэнергию. Лагуна стала первым в Италии регионом, кому удалось решить проблему пластиковых отходов. Чтобы решить ее, коммуна заключила соглашение с рыбаками по организованной утилизации этой сложной категории мусора.

Кастелло. Дом рыбака. Хозяин на рыбалке. Фото: Юрий Лепский

Как заверил асессор по окружающей среде Массимилиано Де Мартин, все речные трамвайчики (вапортетто), которые в городе выполняют функцию общественного транспорта, передвигаются на биодизеле, который, в свою очередь, производят из отходов, остающихся от производства масла, используемого при приготовлении пищи. Венеция также гордится тем, что станет первым в Италии городом, где появится предприятие по производству водородного топлива, и скоро венецианцы смогут ездить на транспорте, заправляясь именно этим альтернативным горючим. Также Лагуна активно занята заменой старого транспортного парка (автобусов и трамваев, циркулирующих на материке) на электрический и постепенной утилизацией 14 тысяч лодок, курсирующих по Лагуне.

Лагуна уйдет под воду?

С завидным постоянством в прессе появляется информация о том, что Венеция обречена затонуть. "Мы слишком вредные, чтобы уйти под воду", - шутят сами венецианцы. Как пояснил вышеупомянутый асессор Де Мартин, существующая система защиты "Моисей", состоящая из ряда мобильных шлюзов, позволяющих изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря, выдержит повышение уровня воды, который прогнозируют в ближайшие годы разные институции. "Не нужно нас бездумно критиковать, замалчивая истинную проблему, которая касается всех. У нас вода просто поднимается раньше, чем в других местах, Венеция - это лишь некий термометр, на который все должны ориентироваться ", - пояснил асессор.

Куда поплывут корабли?

С 1 августа запрещен проход многоэтажных лайнеров в венецианской лагуне. Тем не менее вопрос о том, куда будут перенаправлять корабли, по сей день до конца, не решен. После многолетних дискуссий и проволочек правительство только сейчас объявило международный конкурс по строительству офшорного порта. По мнению мэра, который еще пять лет назад предлагал раз и навсегда решить проблему с "большими кораблями", процесс строительства порта за пределами города рискует затянуться еще на два-три года, а также создаст немало проблем логистического характера из-за гигантского потока из пассажиров и их вещей. Но главное - в конечном итоге страдают люди, которые прямо или косвенно связаны с этой многомиллиардной индустрией. Со стороны властей им выделена компенсация, но она не покрывает потери, которые терпят в том числе сектора, обслуживающие лайнеры.

"Мы уже потеряли тысячи рабочих мест. Правительство поступает правильно, помогая работникам, занятым в круизном бизнесе, но мы не хотим жить на субсидиях, людям нужна работа", - заключил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.