В Венгрии использовали все запасы "Спутника V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" настолько популярна в Венгрии, что все ее запасы уже полностью израсходованы. Это в интервью РБК подтвердил глава МИД республики Петер Сийярто.

В Будапеште признают, что венгры весьма охотно прививаются "Спутником V". "Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины "Спутник V". Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 миллион человек (то есть почти девятую часть всех жителей - прим. "РГ") в Венгрии этой вакциной", - рассказал министр. К слову, политик и сам привился именно российским препаратом. Это было еще в марте 2021 года, вскоре после того, как "Спутник V" стал доступен для граждан Венгрии. Тогда Сийярто даже опубликовал у себя в Facebook фотографию из врачебного кабинета.

По его словам, республика получила по контракту два миллиона доз вакцины, все они были поставлены точно в срок. "Качество было безупречным. Согласно нашим официальным данным, "Спутник V" действует очень хорошо", - признал Сийярто.

Как известно, Венгрия стала первой страной ЕС, куда в ноябре 2020 года доставили образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. А уже в феврале 2021-го венгерский регулятор одобрил его для вакцинации населения.