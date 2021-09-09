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09.09.2021 20:18
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко предложила создать кадровый проект в соцсфере

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Вскоре в России появится новый кадровый проект - Школа социального лидерства, которая будет готовить современных специалистов для соцсферы. С такой идеей председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на IV форуме социальных инноваций регионов.

Уровень безработицы в России хотя и сокращается, но все равно составляет около 5%. Каждый, кто оказался в непростой ситуации, вправе рассчитывать на внимание и поддержку со стороны государства, убеждена спикер Совфеда. "Здесь важно обеспечить адресный подход к каждому человеку, - заявила она. - Для этого и необходимы социальные менеджеры - люди, которые смогут на местах, видя всю картину, оказывать именно ту помощь, которая больше всего необходима гражданам".

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости
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По оценке Матвиенко, сейчас регионы задыхаются от нехватки современных специалистов. "Нам как воздух нужна школа социального лидерства - стройная и эффективно работающая система, которая будет готовить кадры для всего спектра социальных отраслей", - отметила политик. Моделью может быть проект "Лидеры России", где сама она выступает одним из наставников.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова подтвердила "Российской газете", что сделать любой проект эффективно работающим, а не неким закрытым клубом, - непростая задача. "Мы попытались приобрести такой опыт на площадке "Россия - страна возможностей", где реализуем уже второй год подряд проект "Женщины-лидеры". Они сами разрабатывают потрясающие проекты, которые ориентированы на решение острых проблем. Например, создан портал, на котором профессионалы-медики помогают гражданам увидеть, кто продает лекарства, не отвечающие требованиям безопасности. Наша задача - максимально помочь в воплощении задумок", - рассказала сенатор.

Кроме того, на форуме стало известно, что гораздо большую поддержку, чем сейчас, получат некоммерческие организации, которые работают в социальной сфере. В минэкономразвития подготовлен законопроект о мерах поддержки таких НКО по аналогии с малым и средним бизнесом, сообщила Валентина Матвиенко. По ее словам, масштабы социального бизнеса в России только расширяются: число официально зарегистрированных социальных предпринимателей приблизилось к 6 тысячам. Хорошую динамику показывают Москва и Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Нижегородская и Воронежская области. Именно на предыдущих форумах социальных инноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг, напомнила парламентарий. Она считает, что это дало дополнительные возможности в самый непростой период пандемии COVID-19. К работе по госзаказу привлекли частные медицинские лаборатории почти во всех регионах. Спикер обратила внимание на то, что меняется парадигма профилактической работы и взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями. Правда, медицинский диагноз все же должен ставить живой доктор, а не искусственный интеллект, полагает она.

Необходимы социальные менеджеры - люди, которые смогут на местах адресно помогать гражданам

Форум социальных инноваций регионов продлится в московском Гостином дворе до 11 сентября, всего на его площадках запланировано более полусотни мероприятий.

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