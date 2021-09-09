Валентина Матвиенко предложила создать кадровый проект в соцсфере

Вскоре в России появится новый кадровый проект - Школа социального лидерства, которая будет готовить современных специалистов для соцсферы. С такой идеей председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на IV форуме социальных инноваций регионов.

Уровень безработицы в России хотя и сокращается, но все равно составляет около 5%. Каждый, кто оказался в непростой ситуации, вправе рассчитывать на внимание и поддержку со стороны государства, убеждена спикер Совфеда. "Здесь важно обеспечить адресный подход к каждому человеку, - заявила она. - Для этого и необходимы социальные менеджеры - люди, которые смогут на местах, видя всю картину, оказывать именно ту помощь, которая больше всего необходима гражданам".

По оценке Матвиенко, сейчас регионы задыхаются от нехватки современных специалистов. "Нам как воздух нужна школа социального лидерства - стройная и эффективно работающая система, которая будет готовить кадры для всего спектра социальных отраслей", - отметила политик. Моделью может быть проект "Лидеры России", где сама она выступает одним из наставников.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова подтвердила "Российской газете", что сделать любой проект эффективно работающим, а не неким закрытым клубом, - непростая задача. "Мы попытались приобрести такой опыт на площадке "Россия - страна возможностей", где реализуем уже второй год подряд проект "Женщины-лидеры". Они сами разрабатывают потрясающие проекты, которые ориентированы на решение острых проблем. Например, создан портал, на котором профессионалы-медики помогают гражданам увидеть, кто продает лекарства, не отвечающие требованиям безопасности. Наша задача - максимально помочь в воплощении задумок", - рассказала сенатор.

Кроме того, на форуме стало известно, что гораздо большую поддержку, чем сейчас, получат некоммерческие организации, которые работают в социальной сфере. В минэкономразвития подготовлен законопроект о мерах поддержки таких НКО по аналогии с малым и средним бизнесом, сообщила Валентина Матвиенко. По ее словам, масштабы социального бизнеса в России только расширяются: число официально зарегистрированных социальных предпринимателей приблизилось к 6 тысячам. Хорошую динамику показывают Москва и Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Нижегородская и Воронежская области. Именно на предыдущих форумах социальных инноваций продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг, напомнила парламентарий. Она считает, что это дало дополнительные возможности в самый непростой период пандемии COVID-19. К работе по госзаказу привлекли частные медицинские лаборатории почти во всех регионах. Спикер обратила внимание на то, что меняется парадигма профилактической работы и взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями. Правда, медицинский диагноз все же должен ставить живой доктор, а не искусственный интеллект, полагает она.

Необходимы социальные менеджеры - люди, которые смогут на местах адресно помогать гражданам

Форум социальных инноваций регионов продлится в московском Гостином дворе до 11 сентября, всего на его площадках запланировано более полусотни мероприятий.