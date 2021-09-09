Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос

Российские космонавты 65-й экспедиции на МКС Олег Новицкий и Петр Дубров выходят в открытый космос во время оснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В карьере обоих космонавтов это третья внекорабельная деятельность. Открытие люков запланировано на 18:00 по московскому времени. Члены экипажа зафиксируют крышку люка и установят защитное кольцо. После этого в космос сначала выйдет Дубров, за ним - Новицкий.

Планируется, что основные работы займут 6 часов 26 минут. Космонавтам предстоит завершить работы по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", завершить монтаж перекидного поручня на модуле, а также смонтировать установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента "Биориск-МСН".

В случае опережения графика подготовлены еще дополнительные группы операций - работы по монтажу перекидных поручней на "Науке", проведение фотосъемки поверхности МКС и изменение ориентации блока контроля давления. Они должны суммарно занять примерно три часа.

Отметим, что первоначально второй выход для интеграции "Науки" был запланирован на среду, 8 сентября, но позже "Роскосмос" сообщил о его переносе на 9 сентября по просьбе американской стороны.

Напомним, что предыдущий выход по российской программе в открытый космос состоялся 3 сентября.