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09.09.2021 16:20
Рубрика: Власть

Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов

Текст: Татьяна Замахина

Действующие депутаты Госдумы намерены дать возможность палате нового созыва сразу после выборов начать рассматривать законопроекты. Чтобы задержки в законотворческом процессе не было, думский Совет проведет дополнительное заседание 13 сентября. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Володин назвал разрушительным предвыборный популизм

Это будет уже третье заседание Совета после завершения весенней сессии. Спикер объяснил журналистам, что в Госдуму продолжают поступать законодательные инициативы, над ними работают профильные комитеты. "Важно, чтобы проекты законов не накапливались, а сразу началась активная работа", - подчеркнул Володин.

По его словам, ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на сроки рассмотрения инициатив. Так, если законопроект совместного ведения, то необходима месячная рассылка в регионы.

"Это значит, что сентябрь будет потрачен не зря, - уверен спикер. - В октябре Госдума сразу, без раскачки приступит к обсуждению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября, а не в конце года".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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