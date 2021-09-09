Врач назвала незаметные признаки больных почек

Почки являются фильтром организма, а нарушения в их работе могут негативно отразится на всех других органах и системах. При этом распознать болезни почек довольно сложно - их называют "немым" органом, поскольку явные симптомы проявляются поздно.

Как рассказала младший научный сотрудник института экспериментальной медицины НМИЦ им. В. А. Алмазова, врач-нефролог Дарья Садовская, среди скрытых признаков нарушений в работе почек есть те, что не связаны с мочеполовым трактом. Это могут быть зуд и сухость кожи, повышенная усталость, головная боль, резкое повышение артериального давления, неприятный запах изо рта и металлический привкус на языке, отеки ног, припухлость век.

- Зачастую истинный диагноз выставляется с большим опозданием, и тот становится для пациентов громом среди ясного неба. Как показывают исследования, явные признаки нарушений работы почек появляются лишь тогда, когда их функция утрачена уже на 70%. В этом случае лечение уже будет очень сложное. Поэтому так важно регулярно проводить лабораторный контроль работы почек, - приводит слова Садовской aif.ru.

Вместе с тем, по словам врача, для диагностики недостаточно общего анализа мочи, лучше дважды в год проверять уровень креатинина. Но и данный анализ станет лишь основой для дальнейших вычислений важных показателей: СКФ (скорость клубочковой фильтрации), которая способно выявить даже незначительные нарушения в работе почек, и уровень цистатина С (концентрация низкомолекулярного белка). И все же наиболее показательной, по мнению Садовской, станет комплексная программа по диагностике заболеваний почек, которую сейчас предлагают различные лаборатории.

- Причин болезней почек множество, но фундаментом для многих служит инфекция мочевыводящих путей, на фоне которой развивается воспаление, сначала в мочевом пузыре, а потом и выше. Поэтому, например, обычный микробный цистит, к которому многие женщины относятся легкомысленно, нередко переходит в хронический, а тот затем приводит к пиелонефриту. Соответственно, очень важно не запускать цистит, вовремя его лечить. А лучше - не допускать. То есть избегать переохлаждения, бесконтрольного приема лекарств и всего того, что ослабляет иммунную защиту организма, - заявила доктор.

Болезни почек могут вызываться и генетическими факторами, травмами, высоким артериальным давлением, сахарным диабетом, опухолями. Нередко они возникают в пожилом возрасте.

Почки подвергаются опасности из-за различных токсинов - лекарства, яды, алкоголь, пищевые токсины, профессиональные вредности. В профилактике заболеваний почек нет ничего специфического, кроме соблюдения правил здорового образа жизни. В первую очередь, необходимо избегать переохлаждения, вовремя и правильно лечить любые инфекции, избегать курения и алкоголя, в особенности пива, не терпеть и откладывать поход в туалет, не допускать набора лишнего веса и так далее.