Врач Михаил Каган рассказал, как COVID-19 влияет на почки

С самого начала пандемии врачи обнаружили, что у людей, которые заболевают COVID-19 в достаточно тяжелой форме, наряду с поражением легких, часто бывает и повреждение почек. Почему это происходит и на что следует обратить внимание врачам и пациентам, "Российской газете" рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

"К настоящему моменту результаты целого ряда исследований показывают, что проблемы с почками могут иметь место не только в острый период болезни, но и сохраняться после того, как пациенты выздоравливают от первоначальной инфекции, что может привести к серьезному снижению функции почек на протяжении всей жизни у некоторых пациентов. Вероятность серьезного повреждения почек значительно повышается в том случае, когда у пациента уже имеется хроническая болезнь почек, - сказал Михаил Каган. - Исследования показывают, что почти у половины людей, госпитализированных с COVID-19, развивается так называемое острое повреждение почек, которое возникает внезапно в течение нескольких часов или дней. Из-за этого в крови накапливаются уремические токсины, что представляет отдельную опасность".

Эксперт назвал главные причины возникновения осложнений: повреждение клеток почек (или острый некроз почечных канальцев), обусловленное недостатком кислорода в организме и\или продуктами гипервоспаления; образование тромбов в микроскопических сосудах почек; прямое повреждение вирусом клеток почек.

Некоторым людям с тяжелым повреждением почек требуется лечение, называемое диализом. Эта технология позволяет очищать кровь пациента в тех случаях, когда его почки не выполняют свою работу.

"Несмотря на подобное повреждение в остром периоде болезни, почки могут полностью восстановить свою функцию. Но у целого ряда людей почки продолжают работать не так хорошо, как раньше. Опасность здесь заключается в том, что развитие хронических почечных последствий не вызывает боли и протекает незаметно для человека. Поэтому особое внимание к функции почек очень важно при наблюдении за пациентами, перенесшими COVID-19", - отмечает Михаил Каган.

Предупреждение прогрессирования хронической болезни почек при активном участии врача-нефролога является неотъемлемой частью стратегии лечения COVID-19 после перенесенной острой болезни. "Кроме того, необходимо помнить, что у людей, уже имеющих хроническое заболевание почек, и особенно у пациентов, получающих лечение диализом, или живущих с почечным трансплантатом, значительно повышается риск тяжело заболеть ковидом. Поэтому для таких людей особенно важно своевременно вакцинироваться и даже после вакцинации продолжать соблюдать все необходимые меры предосторожности для того, чтобы максимально защитить себя от возможного заражения", - сказал Михаил Каган.