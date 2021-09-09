Врачи провели уникальную операцию грудной пациентке

Новости

Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом 19:49
Синоптик рассказал, когда наступит бабье лето 19:45
Макрон пришел проститься с Бельмондо 19:31
Украина решила предъявить России счет за нашествие медуз 19:19
РПЛ объявила тендер на реализацию медиаправ 19:13
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года 19:11
Следователей обяжут изымать паспорта у арестованных подследственных 19:05
Любимова: По "Пушкинской карте" уже доступны более 10 тысяч мероприятий 18:52
Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 19:43
Рубрика: Общество

Врачи провели уникальную операцию грудной пациентке

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Осень наступила. А конца пандемии не видно. Более того, все чаще высказываются предположения о том, что осеннее время может увеличить количество заболевших ковидом. Актуальны призывы о соблюдении санитарных правил. И как никогда актуальна проблема вакцинации. Только она, вакцинация, может противостоять беде.
В Шумаковском центре проводится в год более сотни подобных операций. Фото: Олеся Курпяева В Шумаковском центре проводится в год более сотни подобных операций. Фото: Олеся Курпяева
В Шумаковском центре проводится в год более сотни подобных операций. Фото: Олеся Курпяева

Это небольшое вступление, без которого теперь из-за вмешательства в нашу повседневность вируса обойтись невозможно. В данном же конкретном случае оно очень важно еще и потому, что подчеркивает: пандемия пандемией, а жизнь продолжается. В прошлом выпуске "Медицины" ("РГ", 3.09.2021) мы рассказывали о рождении детей в роддоме красной зоны. Сегодняшний рассказ о другом рождении, с красной зоной не связанном.

Фото: iStock
В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии

Случай беспрецедентный. Подобное, слава богу, почти не встречается. На первый взгляд даже может показаться, что такого не может быть. Может! Это история девочки Лиды, которую девять месяцев назад родила в Сочи воспитатель детского сада Юлия.

Малышка появилась на свет вовремя. Но... У нее был диагностирован врожденный порок сердца. Поэтому прямо из роддома кроху направили в известнейшую Краснодарскую краевую больницу имени Очаповского. И там бригада врачей успешно устранила врожденный порок.

Хеппи энд? На сей раз это было лишь началом спасения. Потому как кроме врожденного порока сердца Лида страдает врожденной патологией печени и мочевыводящей системы. Путешествие по детским больницам Сочи и Краснодара показало: больше всего жизни угрожает цирроз печени. И лишь пересадка этого органа может спасти ребенка. Напомню, печень "счастливо" отличается от других органов тем, что, когда встает вопрос о ее трансплантации, не обязательно использовать цельную печень. Достаточно фрагмента. Потому нет остроты поиска донора. Фрагмент можно взять у близкого человека без опасности для донора.

Вернемся к Лиде. Проще всего, казалось бы, можно было госпитализировать малышку в Центр трансплантации органов. Но так как девочка была ослаблена, иммунитет снижен, то к ней цеплялись всякие инфекции: пневмония, пиелонефрит и даже сепсис... Задействована была телемедицина. Дочку Юлии консультировали ведущие специалисты центра, потому как, напомню, очевидность пересадки печени сомнений не вызывала. И чтобы провести ее, надо было ребенка подготовить.

На подготовку ушло примерно два месяца. Не все шло гладко. Да и трудно было рассчитывать на гладкость при наличии столь тяжелых проблем у маленького человечка. Наконец, в июне Лида стала пациенткой педиатрического отделения Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Госпитализировали ее, конечно, вместе с мамой Юлией. Мама стала и донором.

В начале июля в двух операционных Шумаковского центра была проведена уникальная операция.

- Почему уникальная? - тут же возражает мне директор Центра имени Шумакова, академик РАН Сергей Владимирович Готье. - Подобных операций только в нашем центре проводится более сотни в год. У нас накоплен опыт их проведения. А совсем скоро откроется детская программа трансплантации в филиале нашего центра в Волгоградской области.

Но вернемся в операционную. Точнее, в две операционные. В одной берется фрагмент печени для пересадки. Он специально консервируется, а затем его переносят в операционную, где находится пациент, и происходит сама пересадка. Очень хочется сказать о том, что в основном в процессе спасения малышки были задействованы молодые врачи. Назову некоторых: педиатрическим отделением заведует кандидат медицинских наук Ирина Пашкова. Фрагмент печени брал врач-хирург кандидат медицинских наук Константин Семаш. Имплантацию провел заведующий хирургическим отделением N2 кандидат медицинских наук Артем Монахов.

Я не соглашусь с академиком Сергеем Готье, который не считает проведенную операцию уникальной. Ведь на сей раз, кроме того, что пересадили фрагмент печени, одновременно провели реконструкцию мочеточников. Реконструкцию в той же самой операционной провел заведующий хирургическим отделением N1 кандидат медицинских наук Джабраил Сайдулаев.

Спасенная Лида и ее мама. Фото: Предоставлено Центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова

Почему упорно подчеркиваю, что спасение Лиды проводили не известные и маститые, а молодые специалисты? Да потому что это, вопреки нашему почти всеобщему депрессивному пандемическому состоянию, вселяет надежду, что очень важно всегда, а во врачевании особенно. Надежду на будущее.

Трудно было рассчитывать, что все пройдет гладко, при наличии столь тяжелых проблем у маленького человечка

Операция малышки длилась шесть часов. В послеоперационной палате ребенок находился вместе с мамой. Тем более что и мама тоже после операции: фрагмент печени для пересадки брали у нее. Уже на следующий день Юлия помогала ухаживать за дочкой. Кстати, за день до назначенной операции в Шумаковском центре появился папа Лиды - Максим.

Фото: предоставлено пресс-службой НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
Нейросеть поможет кардиохирургам в сложнейших операциях

Несмотря на то что все было исходно очень непросто, процесс послеоперационного восстановления прошел без сучка и задоринки. Ныне в заметках очень принято называть цифры. Вот и мы назовем: до операции Лида весила 6 кг. И она не потеряла в весе и даже, пусть и немного, всего лишь граммы - тут и они очень важны, - начала набирать вес. Взгляните на публикуемую здесь фотографию: дочка Лида на руках у мамы Юлии. По-моему, комментарии к ней не требуются. Счастливы обе.

Через месяц они уехали домой в Сочи. Там малышку ждали ее две старшие сестры, которых она никогда еще не видела.

...Вот такая простая история. Прежде, чем ее опубликовать, поинтересовалась, как сейчас состояние Лиды. Ответ в стиле времени: без проблем! Девочка адаптируется к нормальной жизни здорового ребенка.

Возможно, когда-нибудь, через годы Лида узнает о том - ей расскажут, как спасали ее врачи во время жестокой пандемии. А может, и не узнает. Ведь пандемии приходят и уходят, а жизнь продолжается.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов
Мурашко: На G20 "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта