Врачи провели уникальную операцию грудной пациентке

Осень наступила. А конца пандемии не видно. Более того, все чаще высказываются предположения о том, что осеннее время может увеличить количество заболевших ковидом. Актуальны призывы о соблюдении санитарных правил. И как никогда актуальна проблема вакцинации. Только она, вакцинация, может противостоять беде.

Это небольшое вступление, без которого теперь из-за вмешательства в нашу повседневность вируса обойтись невозможно. В данном же конкретном случае оно очень важно еще и потому, что подчеркивает: пандемия пандемией, а жизнь продолжается. В прошлом выпуске "Медицины" ("РГ", 3.09.2021) мы рассказывали о рождении детей в роддоме красной зоны. Сегодняшний рассказ о другом рождении, с красной зоной не связанном.

Случай беспрецедентный. Подобное, слава богу, почти не встречается. На первый взгляд даже может показаться, что такого не может быть. Может! Это история девочки Лиды, которую девять месяцев назад родила в Сочи воспитатель детского сада Юлия.

Малышка появилась на свет вовремя. Но... У нее был диагностирован врожденный порок сердца. Поэтому прямо из роддома кроху направили в известнейшую Краснодарскую краевую больницу имени Очаповского. И там бригада врачей успешно устранила врожденный порок.

Хеппи энд? На сей раз это было лишь началом спасения. Потому как кроме врожденного порока сердца Лида страдает врожденной патологией печени и мочевыводящей системы. Путешествие по детским больницам Сочи и Краснодара показало: больше всего жизни угрожает цирроз печени. И лишь пересадка этого органа может спасти ребенка. Напомню, печень "счастливо" отличается от других органов тем, что, когда встает вопрос о ее трансплантации, не обязательно использовать цельную печень. Достаточно фрагмента. Потому нет остроты поиска донора. Фрагмент можно взять у близкого человека без опасности для донора.

Вернемся к Лиде. Проще всего, казалось бы, можно было госпитализировать малышку в Центр трансплантации органов. Но так как девочка была ослаблена, иммунитет снижен, то к ней цеплялись всякие инфекции: пневмония, пиелонефрит и даже сепсис... Задействована была телемедицина. Дочку Юлии консультировали ведущие специалисты центра, потому как, напомню, очевидность пересадки печени сомнений не вызывала. И чтобы провести ее, надо было ребенка подготовить.

На подготовку ушло примерно два месяца. Не все шло гладко. Да и трудно было рассчитывать на гладкость при наличии столь тяжелых проблем у маленького человечка. Наконец, в июне Лида стала пациенткой педиатрического отделения Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Госпитализировали ее, конечно, вместе с мамой Юлией. Мама стала и донором.

В начале июля в двух операционных Шумаковского центра была проведена уникальная операция.

- Почему уникальная? - тут же возражает мне директор Центра имени Шумакова, академик РАН Сергей Владимирович Готье. - Подобных операций только в нашем центре проводится более сотни в год. У нас накоплен опыт их проведения. А совсем скоро откроется детская программа трансплантации в филиале нашего центра в Волгоградской области.

Но вернемся в операционную. Точнее, в две операционные. В одной берется фрагмент печени для пересадки. Он специально консервируется, а затем его переносят в операционную, где находится пациент, и происходит сама пересадка. Очень хочется сказать о том, что в основном в процессе спасения малышки были задействованы молодые врачи. Назову некоторых: педиатрическим отделением заведует кандидат медицинских наук Ирина Пашкова. Фрагмент печени брал врач-хирург кандидат медицинских наук Константин Семаш. Имплантацию провел заведующий хирургическим отделением N2 кандидат медицинских наук Артем Монахов.

Я не соглашусь с академиком Сергеем Готье, который не считает проведенную операцию уникальной. Ведь на сей раз, кроме того, что пересадили фрагмент печени, одновременно провели реконструкцию мочеточников. Реконструкцию в той же самой операционной провел заведующий хирургическим отделением N1 кандидат медицинских наук Джабраил Сайдулаев.

Спасенная Лида и ее мама. Фото: Предоставлено Центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова

Почему упорно подчеркиваю, что спасение Лиды проводили не известные и маститые, а молодые специалисты? Да потому что это, вопреки нашему почти всеобщему депрессивному пандемическому состоянию, вселяет надежду, что очень важно всегда, а во врачевании особенно. Надежду на будущее.

Трудно было рассчитывать, что все пройдет гладко, при наличии столь тяжелых проблем у маленького человечка

Операция малышки длилась шесть часов. В послеоперационной палате ребенок находился вместе с мамой. Тем более что и мама тоже после операции: фрагмент печени для пересадки брали у нее. Уже на следующий день Юлия помогала ухаживать за дочкой. Кстати, за день до назначенной операции в Шумаковском центре появился папа Лиды - Максим.

Несмотря на то что все было исходно очень непросто, процесс послеоперационного восстановления прошел без сучка и задоринки. Ныне в заметках очень принято называть цифры. Вот и мы назовем: до операции Лида весила 6 кг. И она не потеряла в весе и даже, пусть и немного, всего лишь граммы - тут и они очень важны, - начала набирать вес. Взгляните на публикуемую здесь фотографию: дочка Лида на руках у мамы Юлии. По-моему, комментарии к ней не требуются. Счастливы обе.

Через месяц они уехали домой в Сочи. Там малышку ждали ее две старшие сестры, которых она никогда еще не видела.

...Вот такая простая история. Прежде, чем ее опубликовать, поинтересовалась, как сейчас состояние Лиды. Ответ в стиле времени: без проблем! Девочка адаптируется к нормальной жизни здорового ребенка.

Возможно, когда-нибудь, через годы Лида узнает о том - ей расскажут, как спасали ее врачи во время жестокой пандемии. А может, и не узнает. Ведь пандемии приходят и уходят, а жизнь продолжается.