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09.09.2021 19:00
Рубрика: Власть

ВС РФ обязал проверять, добровольно ли увольняются работники, подавшие заявления об уходе

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Верховный суд России обязал нижестоящие инстанции тщательно проверять, было ли увольнение человека добровольным. Особое внимание надо обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило выжить с работы.

Такая правовая позиция последовательно проводится в ряде последних дел. На нее должны ориентироваться и судьи, и прокуроры, и в первую очередь начальники.

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Вот свежий пример: на Дальнем Востоке инженер-лаборант С. на одном из оборонных заводов был избит своим непосредственным начальником.

Судя по всему, у шефа был повод злиться. Однако надо ли кому-то из руководителей об этом напоминать: распускать руки на подчиненных - это последнее дело.

На сухом юридическом языке история звучит так: "Между С. и его непосредственным руководителем - начальником лаборатории по газовым и жидкостным методам контроля Л. произошел конфликт.

Поводом к нему явилось замечание Л., сделанное С., о несоблюдении чистоты на рабочем месте. В ходе конфликта между С. и Л. возникла драка, вследствие которой С. получил повреждения в виде ушиба грудного отдела позвоночника и сотрясения головного мозга.

Верховный суд указал, что особое внимание судьям надо обращать на факты травли сотрудника, которого начальство решило выжить с работы

По факту произошедшего работодателем был составлен акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1", - говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

Под несчастным случаем подразумевалась именно драка, и это, кажется, удивительно точное юридическое определение для всего случившегося.

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А подчиненный не смог работать на заводе дальше - и по состоянию здоровья, и, как он рассказывал, потому что для него на работе сложилась невыносимая обстановка.

Согласно справке врачебной комиссии, С. сроком на год нуждался в исключении работ, связанных с физическими нагрузками, подъемом тяжестей более 5 кг, вынужденной статичной позой, пребыванием в положении сидя, стоя - до шести часов, переохлаждением.

Работник попросил уволить его по состоянию здоровья из-за травмы на производстве и "по причине создания ему невыносимых условий труда со стороны руководства, невозможностью выполнения им своих трудовых обязанностей". Начальство удовлетворило его просьбу. Только изменило формулировку в приказе об увольнении. Сотрудник был отправлен в отставку по "собственному желанию". Якобы сам так захотел. Без видимых причин. И драка, мол, к делу отношения не имеет.

Вместе с этим сотруднику выставили счет на 152,9 тысячи рублей за профессиональное обучение, которое он прошел примерно за год до драки. По контракту работник был обязан отработать определенный срок или возместить заводу расходы, если решит уйти раньше. А тут юридически получалось, что лаборант взял и сам передумал трудиться.

Возможно, этот человек действительно был не подарок. Возможно, он плохой работник. Однако есть правила, и их должны соблюдать даже начальники.

Нижестоящие суды отклонили иск работника. Теперь им придется вновь вернуться к делу: Верховный суд страны отменил все предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение. Самое главное указание: надо перепроверить все факты, действительно ли на сотрудник давили, насколько добровольным было его заявление, которое, судя по многим признакам, далеко не добровольное.

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"Судами первой и апелляционной инстанций не были выяснены обстоятельства, предшествующие написанию С. заявления об увольнении по собственному желанию, не дана оценка имевшей место конфликтной ситуации между С. и его непосредственным руководителем, в отношении которого было возбуждено дело об административном правонарушении по факту противоправных действий, - пояснил Верховный суд. - Не установлены другие обстоятельства, свидетельствующие о наличии (или отсутствии) факторов, повлиявших на принятое истцом решение об увольнении, а также мотивы, которыми он руководствовался при написании такого заявления".

Аналогичные подходы Верховый суд проявил и в другом деле, очень похожем на это. Некий московский программист также был побит своим начальником, а потом от него потребовали уйти. Совсем. На эмоциях он написал заявление на увольнение. Суды поначалу отклонили его иск, но ВС потребовал более внимательно изучить все обстоятельства и особо проверить, насколько такое заявление можно считать добровольным.

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