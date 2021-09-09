Вышел новый эпизод "Кибердеревни" с Харламовым и Вассерманом

Творческое объединение birchpunk, создавшее вселенную "Кибердеревни", выпустило на YouTube очередную короткометражку, получившую название "Русский кибермузей".

Кроме ранее появившегося в тизере Гарика Харламова, обучающего детей "Основам мемологии", в ролике также снялись Анатолий Вассерман и блогеры Ян Топлес и Roomfactory.

По сюжету группа школьников в 2221 году отправляется на экскурсию для ознакомления с экспонатами, найденными при раскопках древнего интернета, после чего они посещают симулятор, максимально точно передающий дух начала XXI века.

Видео традиционно изобилует большим количеством интересных и смешных деталей. Моргенштерн, судя по всему, стал 200-летним киборгом и по значимости встал в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым, дети носят в голове светодиод, как у андроидов из видеоигры Detroit: Become Human, роботы до сих пор так и не смогли расшифровать капчу, а профессия блогера называется самой важной, в то время как водители, строители и кассиры больше никому не нужны.