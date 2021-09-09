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Вышел тизер новой серии "кибердеревни" с Гариком Харламовым

Новости
    09.09.2021, 11:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ birchpunk Фото: youtube.com/ birchpunk
Фото: youtube.com/ birchpunk

На YouTube-канале творческого объединения birchpunk вышел тизер следующего видео.

Фото: youtube.com/ START
Вышел трейлер комедии Клима Шипенко "Ева, рожай!" с Галиной Польских

Авторы русской кибердеревни готовят выпуск, посвященный кибермузею.

В нем на дворе 2221 год, Моргенштерн с немного измененной фамилией до сих пор жив и почитаем наравне с Пушкиным и Лермонтовым, а учитель в исполнении Гарика Харламова поведет детей на экскурсию. У школьников в голове вставлены светодиоды, как у андроидов из видеоигры Detroit: Become Human.

Аудитория новое видео ждет с нетерпением, о чем говорит соотношение 16 тысяч лайков к 254 дизлайкам. Точная дата премьеры пока не указана, обещают "скоро".

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