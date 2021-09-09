Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом

На YouTube опубликован дебютный дублированный трейлер четвертой "Матрицы", получившей подзаголовок "Воскрешение".

В нем Нео, ставший сильно похожим на Джона Уика, посещает психотерапевта, жалуется на плохие сновидения, ничего не помнит, не узнает Тринити и неистово накачивается синими таблетками, пока его снова не триггерит белый кролик из "Алисы в Стране чудес", а чернокожий мужчина предлагает ему красную пилюлю.

В ролике все выглядит очень стильно и многообещающе. К своим культовым ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, в режиссерском кресле Лана Вачовски.

Премьера в кинотеатрах назначена на 16 декабря текущего года.

Оригинальный трейлер: