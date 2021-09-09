Взаимодействие клиентов с НПФ станет прозрачнее

В России начали применяться основные положения базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых НПФ.

Стандарт определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и устанавливает требования, которыми НПФ должны руководствоваться в процессе осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

Стандарт обязателен к применению фондами вне зависимости от их членства в СРО, и действует в части, не противоречащей законодательству РФ, нормативным актам Банка России и иным НПА, регулирующим деятельность фондов по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

"Базовый стандарт защиты прав и интересов физических лиц в указанной сфере является одним из обязательных стандартов, который должны разработать саморегулируемые организации, объединяющие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), - рассказал Евгений Машаров, член Консультативного совета ассоциаций и саморегулируемых организаций на финансовом рынке, член Экспертного Совета по защите прав розничных инвесторов при Банка России. - Утвержденный регулятором стандарт устанавливает требования к условиям договоров фондов с агентами с целью исключения в их работе недобросовестных практик. А ключевым его положением является то, что НПФ будут обязаны раскрывать клиенту информацию о договоре до его подписания. Для комфортности работы с клиентом все основные особенности и риски должны быть изложены в понятной и доступной форме - в паспорте финансового продукта, или так называемом ключевом информационном документе, представляемом потребителю финансовой услуги до подписания соответствующего договора".

Данный стандарт, по словам эксперта, также определяет правила взаимодействия клиентов с НПФ, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений. Безусловно, принятие данного документа повысит прозрачность взаимодействия клиентов с НПФ и даже в большей степени систематизирует их работу с гражданами.