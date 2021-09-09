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09.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России подтверждено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% - без клинических проявлений. 
Распределение по субъектам такое
  • 1    Москва 1801
  • 2    Санкт-Петербург 1380
  • 3    Московская область   525
  • 4    Свердловская область  505
  • 5    Ростовская область   470
  • 6    Самарская область    468
  • 7    Воронежская область   464
  • 8    Пермский край  456
  • 9    Нижегородская область  406
  • 10   Иркутская область    375
  • 11   Омская область 373
  • 12   Красноярский край    368
  • 13   Челябинская область   368
  • 14   Ставропольский край   358
  • 15   Волгоградская область  346
  • 16   Оренбургская область  337
  • 17   Республика Башкортостан 300
  • 18   Хабаровский край    298
  • 19   Астраханская область  287
  • 20   Ульяновская область   272
  • 21   Архангельская область  243
  • 22   Саратовская область   241
  • 23   Краснодарский край   239
  • 24   Республика Крым 237
  • 25   Алтайский край 237
  • 26   Пензенская область   234
  • 27   Удмуртская Республика  227
  • 28   Тюменская область    227
  • 29   Приморский край 223
  • 30   Вологодская область   221
  • 31   Республика Коми 219
  • 32   Липецкая область    196
  • 33   Тверская область    192
  • 34   Ярославская область   188
  • 35   Калининградская область 185
  • 36   Ленинградская область  180
  • 37   Курская область 175
  • 38   Кемеровская область   170
  • 39   Новосибирская область  165
  • 40   Забайкальский край   163
  • 41   Владимирская область  160
  • 42   Республика Дагестан   157
  • 43   Республика Саха (Якутия)    154
  • 44   Белгородская область  151
  • 45   Брянская область    148
  • 46   Ханты-Мансийский автономный округ    143
  • 47   Смоленская область   142
  • 48   Мурманская область   141
  • 49   Республика Карелия   127
  • 50   Новгородская область  123
  • 51   Амурская область    119
  • 52   Курганская область   117
  • 53   Ивановская область   115
  • 54   Кировская область    113
  • 55   Севастополь   110
  • 56   Республика Хакасия   109
  • 57   Тульская область    103
  • 58   Рязанская область    102
  • 59   Калужская область    101
  • 60   Ямало-Ненецкий автономный округ 96
  • 61   Тамбовская область   93
  • 62   Томская область 93
  • 63   Псковская область    90
  • 64   Республика Калмыкия   88
  • 65   Сахалинская область   88
  • 66   Костромская область   79
  • 67   Орловская область    76
  • 68   Республика Бурятия   76
  • 69   Кабардино-Балкарская Республика 74
  • 70   Республика Чувашия   73
  • 71   Республика Северная Осетия-Алания    69
  • 72   Чеченская Республика  68
  • 73   Республика Мордовия   66
  • 74   Республика Ингушетия  64
  • 75   Республика Тыва 63
  • 76   Республика Марий Эл   56
  • 77   Республика Адыгея    54
  • 78   Республика Татарстан  49
  • 79   Камчатский край 48
  • 80   Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 81   Еврейская автономная область  37
  • 82   Республика Алтай    30
  • 83   Магаданская область   26
  • 84   Чукотский автономный округ   13
  • 85   Ненецкий автономный округ    10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 084 284 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,11%
  • 2. Московская область 0,12%
  • 3. Республика Бурятия  0,13%
За последние сутки подтверждено 794 смерти
  1. Москва 52
  2. Свердловская область  34
  3. Краснодарский край   31
  4. Ростовская область   28
  5. Санкт-Петербург 27
  6. Воронежская область   26
  7. Самарская область    25
  8. Пермский край  22
  9. Нижегородская область  22
  10. Тюменская область    21
  11. Красноярский край    21
  12. Ставропольский край   20
  13. Саратовская область   20
  14. Челябинская область   20
  15. Алтайский край 20
  16. Пензенская область   19
  17. Республика Крым 16
  18. Республика Башкортостан 16
  19. Волгоградская область  15
  20. Удмуртская Республика  15
  21. Республика Дагестан   14
  22. Оренбургская область  13
  23. Брянская область    12
  24. Республика Чувашия   12
  25. Новосибирская область  12
  26. Ульяновская область   11
  27. Иркутская область    11
  28. Московская область   10
  29. Владимирская область  9
  30. Тульская область    9
  31. Республика Коми 9
  32. Вологодская область   9
  33. Мурманская область   9
  34. Липецкая область    8
  35. Смоленская область   8
  36. Астраханская область  8
  37. Омская область 8
  38. Курская область 7
  39. Тверская область    7
  40. Рязанская область    6
  41. Ярославская область   6
  42. Калининградская область 6
  43. Республика Северная Осетия - Алания   6
  44. Курганская область   6
  45. Республика Хакасия   6
  46. Калужская область    5
  47. Костромская область   5
  48. Архангельская область  5
  49. Республика Марий Эл   5
  50. Республика Саха (Якутия)    5
  51. Белгородская область  4
  52. Ивановская область   4
  53. Тамбовская область   4
  54. Кемеровская область   4
  55. Забайкальский край   4
  56. Приморский край 4
  57. Сахалинская область   4
  58. Республика Карелия   3
  59. Новгородская область  3
  60. Псковская область    3
  61. Севастополь   3
  62. Карачаево-Черкесская Республика 3
  63. Чеченская Республика  3
  64. Республика Мордовия   3
  65. Магаданская область   3
  66. Хабаровский край    3
  67. Ленинградская область  2
  68. Республика Калмыкия   2
  69. Республика Ингушетия  2
  70. Кировская область    2
  71. Республика Алтай    2
  72. Республика Тыва 2
  73. Камчатский край 2
  74. Амурская область    2
  75. Еврейская автономная область  2
  76. Орловская область    1
  77. Ханты-Мансийский автономный округ    1
  78. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  79. Республика Бурятия   1

За весь период по России умерло 190 376 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек
  1. Московская область   1788
  2. Москва 1461
  3. Санкт-Петербург 1138
  4. Республика Коми 770
  5. Иркутская область    645
  6. Ростовская область   505
  7. Пермский край  483
  8. Свердловская область  469
  9. Алтайский край 427
  10. Красноярский край    385
  11. Архангельская область  380
  12. Нижегородская область  377
  13. Республика Крым 362
  14. Липецкая область    355
  15. Волгоградская область  335
  16. Оренбургская область  328
  17. Самарская область    323
  18. Тверская область    308
  19. Приморский край 298
  20. Челябинская область   270
  21. Пензенская область   256
  22. Хабаровский край    251
  23. Воронежская область   247
  24. Омская область 244
  25. Ярославская область   238
  26. Вологодская область   235
  27. Ульяновская область   226
  28. Белгородская область  213
  29. Ставропольский край   210
  30. Курская область 201
  31. Астраханская область  199
  32. Тюменская область    199
  33. Саратовская область   195
  34. Забайкальский край   195
  35. Калининградская область 191
  36. Кемеровская область   185
  37. Удмуртская Республика  183
  38. Республика Дагестан   182
  39. Калужская область    178
  40. Владимирская область  177
  41. Республика Башкортостан 172
  42. Ханты-Мансийский автономный округ    164
  43. Республика Саха (Якутия)    150
  44. Ивановская область   139
  45. Севастополь   138
  46. Чеченская Республика  138
  47. Республика Карелия   135
  48. Брянская область    134
  49. Новгородская область  128
  50. Республика Калмыкия   127
  51. Рязанская область    124
  52. Кировская область    124
  53. Орловская область    122
  54. Курганская область   122
  55. Республика Тыва 122
  56. Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  57. Тамбовская область   111
  58. Новосибирская область  108
  59. Смоленская область   107
  60. Тульская область    101
  61. Сахалинская область   101
  62. Костромская область   90
  63. Ленинградская область  89
  64. Еврейская автономная область  85
  65. Республика Хакасия   83
  66. Республика Северная Осетия - Алания   81
  67. Кабардино-Балкарская Республика 77
  68. Республика Марий Эл   76
  69. Краснодарский край   75
  70. Псковская область    71
  71. Амурская область    69
  72. Республика Алтай    63
  73. Мурманская область   57
  74. Республика Чувашия   54
  75. Республика Мордовия   53
  76. Томская область 53
  77. Республика Адыгея    46
  78. Республика Ингушетия  46
  79. Карачаево-Черкесская Республика 42
  80. Республика Татарстан  36
  81. Республика Бурятия   33
  82. Магаданская область   27
  83. Камчатский край 18
  84. Ненецкий автономный округ    10
  85. Чукотский автономный округ   9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 340 151.

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