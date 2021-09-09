За сутки в России подтверждено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России подтверждено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1801
- 2 Санкт-Петербург 1380
- 3 Московская область 525
- 4 Свердловская область 505
- 5 Ростовская область 470
- 6 Самарская область 468
- 7 Воронежская область 464
- 8 Пермский край 456
- 9 Нижегородская область 406
- 10 Иркутская область 375
- 11 Омская область 373
- 12 Красноярский край 368
- 13 Челябинская область 368
- 14 Ставропольский край 358
- 15 Волгоградская область 346
- 16 Оренбургская область 337
- 17 Республика Башкортостан 300
- 18 Хабаровский край 298
- 19 Астраханская область 287
- 20 Ульяновская область 272
- 21 Архангельская область 243
- 22 Саратовская область 241
- 23 Краснодарский край 239
- 24 Республика Крым 237
- 25 Алтайский край 237
- 26 Пензенская область 234
- 27 Удмуртская Республика 227
- 28 Тюменская область 227
- 29 Приморский край 223
- 30 Вологодская область 221
- 31 Республика Коми 219
- 32 Липецкая область 196
- 33 Тверская область 192
- 34 Ярославская область 188
- 35 Калининградская область 185
- 36 Ленинградская область 180
- 37 Курская область 175
- 38 Кемеровская область 170
- 39 Новосибирская область 165
- 40 Забайкальский край 163
- 41 Владимирская область 160
- 42 Республика Дагестан 157
- 43 Республика Саха (Якутия) 154
- 44 Белгородская область 151
- 45 Брянская область 148
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 143
- 47 Смоленская область 142
- 48 Мурманская область 141
- 49 Республика Карелия 127
- 50 Новгородская область 123
- 51 Амурская область 119
- 52 Курганская область 117
- 53 Ивановская область 115
- 54 Кировская область 113
- 55 Севастополь 110
- 56 Республика Хакасия 109
- 57 Тульская область 103
- 58 Рязанская область 102
- 59 Калужская область 101
- 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 96
- 61 Тамбовская область 93
- 62 Томская область 93
- 63 Псковская область 90
- 64 Республика Калмыкия 88
- 65 Сахалинская область 88
- 66 Костромская область 79
- 67 Орловская область 76
- 68 Республика Бурятия 76
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 74
- 70 Республика Чувашия 73
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 72 Чеченская Республика 68
- 73 Республика Мордовия 66
- 74 Республика Ингушетия 64
- 75 Республика Тыва 63
- 76 Республика Марий Эл 56
- 77 Республика Адыгея 54
- 78 Республика Татарстан 49
- 79 Камчатский край 48
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 81 Еврейская автономная область 37
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Магаданская область 26
- 84 Чукотский автономный округ 13
- 85 Ненецкий автономный округ 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 084 284 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,11%
- 2. Московская область 0,12%
- 3. Республика Бурятия 0,13%
За последние сутки подтверждено 794 смерти
- Москва 52
- Свердловская область 34
- Краснодарский край 31
- Ростовская область 28
- Санкт-Петербург 27
- Воронежская область 26
- Самарская область 25
- Пермский край 22
- Нижегородская область 22
- Тюменская область 21
- Красноярский край 21
- Ставропольский край 20
- Саратовская область 20
- Челябинская область 20
- Алтайский край 20
- Пензенская область 19
- Республика Крым 16
- Республика Башкортостан 16
- Волгоградская область 15
- Удмуртская Республика 15
- Республика Дагестан 14
- Оренбургская область 13
- Брянская область 12
- Республика Чувашия 12
- Новосибирская область 12
- Ульяновская область 11
- Иркутская область 11
- Московская область 10
- Владимирская область 9
- Тульская область 9
- Республика Коми 9
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Липецкая область 8
- Смоленская область 8
- Астраханская область 8
- Омская область 8
- Курская область 7
- Тверская область 7
- Рязанская область 6
- Ярославская область 6
- Калининградская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Курганская область 6
- Республика Хакасия 6
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Архангельская область 5
- Республика Марий Эл 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Белгородская область 4
- Ивановская область 4
- Тамбовская область 4
- Кемеровская область 4
- Забайкальский край 4
- Приморский край 4
- Сахалинская область 4
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Магаданская область 3
- Хабаровский край 3
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Орловская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 190 376 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек
- Московская область 1788
- Москва 1461
- Санкт-Петербург 1138
- Республика Коми 770
- Иркутская область 645
- Ростовская область 505
- Пермский край 483
- Свердловская область 469
- Алтайский край 427
- Красноярский край 385
- Архангельская область 380
- Нижегородская область 377
- Республика Крым 362
- Липецкая область 355
- Волгоградская область 335
- Оренбургская область 328
- Самарская область 323
- Тверская область 308
- Приморский край 298
- Челябинская область 270
- Пензенская область 256
- Хабаровский край 251
- Воронежская область 247
- Омская область 244
- Ярославская область 238
- Вологодская область 235
- Ульяновская область 226
- Белгородская область 213
- Ставропольский край 210
- Курская область 201
- Астраханская область 199
- Тюменская область 199
- Саратовская область 195
- Забайкальский край 195
- Калининградская область 191
- Кемеровская область 185
- Удмуртская Республика 183
- Республика Дагестан 182
- Калужская область 178
- Владимирская область 177
- Республика Башкортостан 172
- Ханты-Мансийский автономный округ 164
- Республика Саха (Якутия) 150
- Ивановская область 139
- Севастополь 138
- Чеченская Республика 138
- Республика Карелия 135
- Брянская область 134
- Новгородская область 128
- Республика Калмыкия 127
- Рязанская область 124
- Кировская область 124
- Орловская область 122
- Курганская область 122
- Республика Тыва 122
- Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- Тамбовская область 111
- Новосибирская область 108
- Смоленская область 107
- Тульская область 101
- Сахалинская область 101
- Костромская область 90
- Ленинградская область 89
- Еврейская автономная область 85
- Республика Хакасия 83
- Республика Северная Осетия - Алания 81
- Кабардино-Балкарская Республика 77
- Республика Марий Эл 76
- Краснодарский край 75
- Псковская область 71
- Амурская область 69
- Республика Алтай 63
- Мурманская область 57
- Республика Чувашия 54
- Республика Мордовия 53
- Томская область 53
- Республика Адыгея 46
- Республика Ингушетия 46
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Республика Татарстан 36
- Республика Бурятия 33
- Магаданская область 27
- Камчатский край 18
- Ненецкий автономный округ 10
- Чукотский автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 340 151.