За сутки в России подтверждено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России подтверждено 18 380 случаев COVID-19 в 85 регионах за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1801

2 Санкт-Петербург 1380

3 Московская область 525

4 Свердловская область 505

5 Ростовская область 470

6 Самарская область 468

7 Воронежская область 464

8 Пермский край 456

9 Нижегородская область 406

10 Иркутская область 375

11 Омская область 373

12 Красноярский край 368

13 Челябинская область 368

14 Ставропольский край 358

15 Волгоградская область 346

16 Оренбургская область 337

17 Республика Башкортостан 300

18 Хабаровский край 298

19 Астраханская область 287

20 Ульяновская область 272

21 Архангельская область 243

22 Саратовская область 241

23 Краснодарский край 239

24 Республика Крым 237

25 Алтайский край 237

26 Пензенская область 234

27 Удмуртская Республика 227

28 Тюменская область 227

29 Приморский край 223

30 Вологодская область 221

31 Республика Коми 219

32 Липецкая область 196

33 Тверская область 192

34 Ярославская область 188

35 Калининградская область 185

36 Ленинградская область 180

37 Курская область 175

38 Кемеровская область 170

39 Новосибирская область 165

40 Забайкальский край 163

41 Владимирская область 160

42 Республика Дагестан 157

43 Республика Саха (Якутия) 154

44 Белгородская область 151

45 Брянская область 148

46 Ханты-Мансийский автономный округ 143

47 Смоленская область 142

48 Мурманская область 141

49 Республика Карелия 127

50 Новгородская область 123

51 Амурская область 119

52 Курганская область 117

53 Ивановская область 115

54 Кировская область 113

55 Севастополь 110

56 Республика Хакасия 109

57 Тульская область 103

58 Рязанская область 102

59 Калужская область 101

60 Ямало-Ненецкий автономный округ 96

61 Тамбовская область 93

62 Томская область 93

63 Псковская область 90

64 Республика Калмыкия 88

65 Сахалинская область 88

66 Костромская область 79

67 Орловская область 76

68 Республика Бурятия 76

69 Кабардино-Балкарская Республика 74

70 Республика Чувашия 73

71 Республика Северная Осетия-Алания 69

72 Чеченская Республика 68

73 Республика Мордовия 66

74 Республика Ингушетия 64

75 Республика Тыва 63

76 Республика Марий Эл 56

77 Республика Адыгея 54

78 Республика Татарстан 49

79 Камчатский край 48

80 Карачаево-Черкесская Республика 47

81 Еврейская автономная область 37

82 Республика Алтай 30

83 Магаданская область 26

84 Чукотский автономный округ 13

85 Ненецкий автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 084 284 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,11%

2. Московская область 0,12%

3. Республика Бурятия 0,13% За последние сутки подтверждено 794 смерти Москва 52 Свердловская область 34 Краснодарский край 31 Ростовская область 28 Санкт-Петербург 27 Воронежская область 26 Самарская область 25 Пермский край 22 Нижегородская область 22 Тюменская область 21 Красноярский край 21 Ставропольский край 20 Саратовская область 20 Челябинская область 20 Алтайский край 20 Пензенская область 19 Республика Крым 16 Республика Башкортостан 16 Волгоградская область 15 Удмуртская Республика 15 Республика Дагестан 14 Оренбургская область 13 Брянская область 12 Республика Чувашия 12 Новосибирская область 12 Ульяновская область 11 Иркутская область 11 Московская область 10 Владимирская область 9 Тульская область 9 Республика Коми 9 Вологодская область 9 Мурманская область 9 Липецкая область 8 Смоленская область 8 Астраханская область 8 Омская область 8 Курская область 7 Тверская область 7 Рязанская область 6 Ярославская область 6 Калининградская область 6 Республика Северная Осетия - Алания 6 Курганская область 6 Республика Хакасия 6 Калужская область 5 Костромская область 5 Архангельская область 5 Республика Марий Эл 5 Республика Саха (Якутия) 5 Белгородская область 4 Ивановская область 4 Тамбовская область 4 Кемеровская область 4 Забайкальский край 4 Приморский край 4 Сахалинская область 4 Республика Карелия 3 Новгородская область 3 Псковская область 3 Севастополь 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Чеченская Республика 3 Республика Мордовия 3 Магаданская область 3 Хабаровский край 3 Ленинградская область 2 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Тыва 2 Камчатский край 2 Амурская область 2 Еврейская автономная область 2 Орловская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Бурятия 1 За весь период по России умерло 190 376 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 639 человек Московская область 1788 Москва 1461 Санкт-Петербург 1138 Республика Коми 770 Иркутская область 645 Ростовская область 505 Пермский край 483 Свердловская область 469 Алтайский край 427 Красноярский край 385 Архангельская область 380 Нижегородская область 377 Республика Крым 362 Липецкая область 355 Волгоградская область 335 Оренбургская область 328 Самарская область 323 Тверская область 308 Приморский край 298 Челябинская область 270 Пензенская область 256 Хабаровский край 251 Воронежская область 247 Омская область 244 Ярославская область 238 Вологодская область 235 Ульяновская область 226 Белгородская область 213 Ставропольский край 210 Курская область 201 Астраханская область 199 Тюменская область 199 Саратовская область 195 Забайкальский край 195 Калининградская область 191 Кемеровская область 185 Удмуртская Республика 183 Республика Дагестан 182 Калужская область 178 Владимирская область 177 Республика Башкортостан 172 Ханты-Мансийский автономный округ 164 Республика Саха (Якутия) 150 Ивановская область 139 Севастополь 138 Чеченская Республика 138 Республика Карелия 135 Брянская область 134 Новгородская область 128 Республика Калмыкия 127 Рязанская область 124 Кировская область 124 Орловская область 122 Курганская область 122 Республика Тыва 122 Ямало-Ненецкий автономный округ 117 Тамбовская область 111 Новосибирская область 108 Смоленская область 107 Тульская область 101 Сахалинская область 101 Костромская область 90 Ленинградская область 89 Еврейская автономная область 85 Республика Хакасия 83 Республика Северная Осетия - Алания 81 Кабардино-Балкарская Республика 77 Республика Марий Эл 76 Краснодарский край 75 Псковская область 71 Амурская область 69 Республика Алтай 63 Мурманская область 57 Республика Чувашия 54 Республика Мордовия 53 Томская область 53 Республика Адыгея 46 Республика Ингушетия 46 Карачаево-Черкесская Республика 42 Республика Татарстан 36 Республика Бурятия 33 Магаданская область 27 Камчатский край 18 Ненецкий автономный округ 10 Чукотский автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 340 151. Мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом