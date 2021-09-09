Законопроект о ликвидации накопленного вреда внесут в Думу осенью

Законопроект, обязывающий собственников промышленных площадок ликвидировать накопленный за время их работы вред, согласован с бизнесом и будет внесен в Госдуму этой осенью, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия-24".

Законопроект предусматривает, что за пять лет до ликвидации или продажи предприятия собственник будет обязан составить план ликвидации накопленного вреда и предоставить финансовое обеспечение его реализации, объяснила вице-премьер. Кроме того, будет запрещено делить промплощадки между разными собственниками.

План ликвидации накопленного вреда будет проходить аудит в Росприроднадзоре, уточнила вице-премьер. И только в случае одобрения ведомством этот документ будет иметь юридическую силу.

"Очень просто выйти из этой ситуации бизнесу, продав предприятие фирме-однодневке, которая не будет обеспечена финансово, для того чтобы ликвидировать накопленный вред, - добавила Абрамченко. - Так вот, и здесь мы предусмотрели такую возможную ситуацию и запретили совершать регистрацию права, перехода права на такие промышленные предприятия в случае, если они не обеспечили соответствующее мероприятие по ликвидации финансовой ответственностью со стороны будущего приобретателя, нового собственника этого предприятия".

Проект закона сейчас дорабатывают, чтобы внести его в Госдуму в осеннюю сессию, заключила Абрамченко.