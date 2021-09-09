Заседание правительства началось с минуты молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. "Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека, до последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности. Хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, - сказал глава кабмина.