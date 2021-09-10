Академик Румянцев: Программа неонатального скрининга позволяет снизить затраты на лечение более чем в 4 раза

Неонатальный скрининг позволяет существенно снизить расходы на лечение больных с иммунодефицитами. Если тяжелые комбинированные иммунодефициты (ТКИН) диагностировать на ранней стадии, финансовая нагрузка на систему здравоохранения снижается примерно в 4,3 раза. Такие данные привел академик РАН, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев в ходе своего выступления на VI Всероссийской конференции "Орфаника".

"Действующая в России госпрограмма неонатального скрининга на первичные иммунодефициты позволяет выявить около 400 пациентов с тяжелыми заболеваниями в год. Если расширять программу, в частности, внедрять тесты на Т-В-лимфоцитопению, мы сможем выявлять иммунодефициты у 3000 детей в возрасте до 3 лет. Таким образом мы получим в 8-10 раз больше пациентов с установленным диагнозом, сможем раньше начать лечение и добиться лучших показателей по выздоровлению", - рассказал академик Румянцев.

Румянцев напомнил, что первичные иммунодефициты и генетические дефекты могут проявляться в любом возрасте. Российский регистр иммунодефицитов, созданный 5 лет назад, насчитывает почти 4000 человек, при этом пока в нем учитываются данные, полученные только из 60 российских регионов. Уже 36 процентов пациентов в регистре - это взрослые. Академик РАН выразил надежду, что регистр будет развиваться и станет важным инструментом для диагностики и лечения всего спектра иммунных расстройств.

По словам Румянцева, одним из наиболее действенных методов лечения первичных иммунодефицитов является трансплантация костного мозга. Эта операция позволяет повысить выживаемость пациентов до 80%. И выживаемость может быть еще выше, если оперировать пациентов сразу же после проявления клинических проявлений инфекции, подчеркнул главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ.

1 июня 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минздраву расширить программу неонатального скрининга в России, включив в нее с 2022 года скрининг новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. Сейчас в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи из средств бюджета включен скрининг новорожденных на пять заболеваний, его планируется расширить до 36.