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10.09.2021 07:44
Рубрика: Экономика

Аналитики подсчитали число долларовых миллионеров в российских регионах

Текст: Матвей Линник

Больше всего долларовых миллионеров проживают в Москве и Подмосковье - более 100 тысяч человек или 35% от общего числа по стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков Центра управление благосостоянием и филантропии Московской школы управления "Сколково".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Расчеты специалистов основывались на количестве стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей (от 3 млн рублей), элитного жилья (от 10 млн рублей) и персональном банковском обслуживании. За исходный показатель было взято общее число долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse - 297000 в 2020 году.

Помимо столицы и области в топ рейтинга попали Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тысяч человек), Краснодарский край (12 тысяч), Ростовская область (6 тысяч) и Татарстан (5,5 тысячи).

Среди других регионов с большим числом долларовых миллионеров - Свердловская область (5,2 тысячи), Самарская область (4,4 тысячи), Нижегородская область (3,9 тысячи), Ставропольский край (3,6 тысячи), Красноярский край (3,3 тысячи) и Башкирия (3 тысячи).

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