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10.09.2021 08:30
Рубрика: В мире

Байден и Си Цзиньпин обсудили климат и борьбу с COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону ряд вопросов, затрагивающих интересы обеих стран. Речь шла о борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, экономическом сотрудничестве.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Как отметили в Белом доме, "два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также области, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся".

"Байден подчеркнул неизменную заинтересованность США в мире, стабильности и процветании в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - сообщили в пресс-службе. Стороны обсудили ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт.

Фото: iStock
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Как отмечает Центральное телевидение Китая, лидер КНР выразил готовность вести диалог и взаимодействовать с Вашингтоном по ряду вопросов. "При условии уважения коренных интересов обеих сторон и при надлежащем контроле за разногласиями соответствующие профильные ведомства двух государств могут продолжить контакты и диалог, содействовать согласованию позиций и сотрудничеству в таких вопросах, как изменение климата, борьба с пандемией, восстановление экономики, а также в решении важных региональных и мировых проблем", - заявил Си Цзиньпин. По его мнению, у США и Китая есть большой потенциал для сотрудничества.

Лидеры договорились продолжить регулярные контакты по различным каналам. Как отметил Си Цзиньпин, "китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру, а противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир".

"На протяжении определенного времени проводимая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира", - сказал председатель КНР, подчеркнув, что необходимо как можно скорее вернуть отношения на путь нормального развития.

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