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10.09.2021 04:30
Рубрика: В мире

Байден назвал вредителями непривитых от COVID-19 американцев

Президент США Джо Байден заявил, что дельта-штамм коронавируса с нами надолго. "Мы на трудном участке пути, и он может продлиться некоторое время", - сказал политик, представляя очередной план борьбы с пандемией.

Хозяин Белого дома обвинил не желающих делать прививку американцев в причинении вреда окружающим.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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"Ваш отказ дорого обошелся всем нам. Явное меньшинство американцев, поддерживаемое явным меньшинством избранных должностных лиц, мешает нам переломить ситуацию. Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец", - добавил глава государства, подчеркнув, что в стране есть все для борьбы с COVID-19.

Байден не стал называть конкретных имен, но отметил, что чиновники на местах "вместо того, чтобы призывать людей делать прививки и надевать маски, заказывают передвижные морги для невакцинированных, умирающих от COVID-19". "Это совершенно неприемлемо", - цитирует американского лидера ТАСС.

Согласно последним данным, в США не вакцинированы еще 80 миллионов американцев (то есть четверть населения страны - прим. "РГ"). Более 200 миллионов человек ввели хотя бы одну дозу вакцины.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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